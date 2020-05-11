Приём самолетов из столицы Казахстана начинает аэропорт Костаная

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте № 7 аэропорт Костаная с 12 мая начинает прием и обслуживание пассажирских воздушных судов из Нур-Султана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Костанайской области.

Рейсы будут выполняться авиакомпаниями:

- Qazaq Air по вторникам, четвергам и воскресеньям (прилет в 10.00, вылет в 10.40);

- FlyArystan по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (прилет в 11.10, вылет в 11.40).

В аэропорту Костаная будут соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

- в здание аэровокзала будут допускаться только вылетающие пассажиры с билетами на руках (провожающие в здание аэровокзала впускаться не будут);

- вход в здание аэровокзала строго в масках и перчатках;

- на входе в здание аэровокзала медицинский работник измеряет каждому пассажиру температуру тела бесконтактным термометром;

- при выявлении пассажиров с повышенной температурой или симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) специалист санитарно-карантинного пункта проводит медицинский осмотр в изоляторе аэровокзала, до прибытия бригады скорой медицинской помощи;

- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

- в помещении аэропорта будет обеспечено наличие санитайзера;

- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров;

Пассажирам рекомендуеся брать в полет минимальное количество ручной клади и багажа; перед выездом в аэропорт самим измерять температуру тела.

Справка о прохождении теста на COVID-19 от пассажиров не требуется