Коронавирус в Костанайской области:
Приём самолетов из столицы Казахстана начинает аэропорт Костаная
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте № 7 аэропорт Костаная с 12 мая начинает прием и обслуживание пассажирских воздушных судов из Нур-Султана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Костанайской области.
Рейсы будут выполняться авиакомпаниями:
- Qazaq Air по вторникам, четвергам и воскресеньям (прилет в 10.00, вылет в 10.40);
- FlyArystan по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (прилет в 11.10, вылет в 11.40).
В аэропорту Костаная будут соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:
- в здание аэровокзала будут допускаться только вылетающие пассажиры с билетами на руках (провожающие в здание аэровокзала впускаться не будут);
- вход в здание аэровокзала строго в масках и перчатках;
- на входе в здание аэровокзала медицинский работник измеряет каждому пассажиру температуру тела бесконтактным термометром;
- при выявлении пассажиров с повышенной температурой или симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) специалист санитарно-карантинного пункта проводит медицинский осмотр в изоляторе аэровокзала, до прибытия бригады скорой медицинской помощи;
- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;
- в помещении аэропорта будет обеспечено наличие санитайзера;
- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров;
Пассажирам рекомендуеся брать в полет минимальное количество ручной клади и багажа; перед выездом в аэропорт самим измерять температуру тела.
Справка о прохождении теста на COVID-19 от пассажиров не требуется
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 70
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020