Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 11 мая, провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. О результатах он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Фото профиля arkhimed_mukhambetov

Сохраняется запрет на следующие виды деятельности:

1. Проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

2. Деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

3. Деятельность религиозных объектов.

Вместе с тем, по решению областного штаба, при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней в области будут приняты разрешительные меры. То есть, в течение недели будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации и окончательное решение примут 18 мая.

Таким образом, с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации и при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима будут приняты разрешительные меры:

1. На свободный выход из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках (двух и более человек);

2. На посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3. Деятельность продовольственных рынков, а также непродовольственных магазинов площадью до 2 000 кв. м. с временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00;

4. Работа салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;

5. Деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.);

6. Работа объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.)

7. Работа объектов по оказанию услуг населению: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды;

8. При соблюдении алгоритма - работа объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.)

9. Работа дежурных групп в дошкольных организациях (по возрасту);

10. Функционирование образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ;

11. Возобновление работы общественного транспорта с ограничениями с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований (режим работы с 07:00 до 19:00 часов; медицинское наблюдение за сотрудниками общественного транспорта; дезинфекция; безналичный расчет).

Данные послабления не коснутся Житикаринского района в связи с большим количеством заболевших. Режим карантина в районе сохранится до 25 мая (решение о послаблении будет принято с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации).

С учетом рекомендаций главного санитарного врача РК, а также с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в области принято решение о возобновлении деятельности ряда предприятий и смягчения карантинных мер.

Уже известно, что с 18 мая (за исключением Житикары) разрешена работа следующих объектов:

- бани, сауны (до 20 помывочных мест), без использования бассейнов;

- салоны красоты (только по предварительной записи);

- объекты общественного питания по принципу «доставки до клиентов и навынос».

- Деятельность государственных органов (организации), офисов с соблюдением социальной дистанции. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников – имеется поручение главсанврача РК).