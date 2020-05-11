Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами

В Казахстане разрешили работать непродовольственным магазинам площадью до двух тысяч квадратных метров, салонам красоты, центрам развития детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Смягчение карантинных мер, как вам известно, мы начали с 20 апреля. За этот период около 1,1 миллиона человек вернулись на работу. Сегодня Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым было объявлено о том, что с сегодняшнего дня к работе приступают непродовольственные магазины площадью до 2 000 квадратных метров, салоны красоты, центры развития детей", - сообщил Ералы Тугжанов на брифинге.

Также он отметил, что парки и скверы становятся доступными для прогулок граждан. Ограничения остаются прежними для сферы развлекательных услуг при парках.

Ералы Тугжанов сообщил о правилах работы детских садов в Казахстане.

"Разрешается проводить спортивные тренировки, работникам культуры проводить репетиции. Для работающих родителей организуются дежурные группы в детских садах с соблюдением санитарных норм", - сказал вице-премьер.

По его словам, для работающих родителей будет возможность отправить детей в детсады. "Мы рассматриваем условия. Например, в среднем в одном детском саду 25-30 детей. С учетом действующих ограничений карантинного режима мы рассматриваем, что в каждом детсаду (будет. - Прим.) не более 15 детей", - добавил он.

Кроме того, заместитель премьер-министра ответил на вопрос, заработают ли рестораны и ТРЦ в Казахстане.

"Много вопросов поступает от предпринимателей и населения по возобновлению работы торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц. Хочу особо подчеркнуть, что их деятельность на этом этапе не возобновляется. Этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах. Продолжается запрет на проведение любых массовых мероприятий", - сообщил вице-премьер на брифинге.

По словам Тугжанова, этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

"Передвижение на железнодорожном транспорте на данном этапе не предусматривается. Несмотря на то что режим ЧП отменен, блокпосты еще будут функционировать. Однако работники, проживающие в пригородах, но работающие в городах, и наоборот, смогут пересекать блокпосты по утвержденным спискам акиматов регионов", - сказал Тугжанов на брифинге.

"Я особо хочу отметить, что блокпосты еще в прежнем режиме будут работать. Мы снимать их не будем. (...) По этому вопросу в отношении тех людей, которые живут в городе Алматы, а работают в Алматинской области, то для них никакого ограничения нет. Но для этого необходимо от тех компаний, которые имеют таких работников, все списки согласовать со штабами этих регионов. Это работа остается, но в отношении всех работающих никакого фактически запрета нет. Но мы должны соблюдать определенные требования - это списки людей, работающих в тех или иных компаниях", - добавил он.