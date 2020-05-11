До конца года также создадут институт по распределению жилья "Отбасы банк". Он будет централизовано осуществлять учёт и распределение жилья, передает Informburo.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новый ипотечный проект "5-10-20", сообщается на сайте Акорды.

"Инициированная Елбасы программа "7-20-25" придала большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному строительству. Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильём "5-10-20". На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 млрд тенге", – сообщил глава государства на заключительном заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Он отметил, что в этом году запланированы рекордные объёмы строительства в стране – 15 млн квадратных метров, или 150 тысяч квартир и домов.

"Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы Правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру", – сказал президент.

Также он поручил правительству до конца года создать на основе АО "Жилстройсбербанк" полноценный институт развития и поддержки "Отбасы банк", который будет централизовано осуществлять учёт, постановку и распределение жилья.

"Продолжением системных преобразований в этой сфере станет использование нашими гражданами части своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий", – сообщил президент.