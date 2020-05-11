Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 5126 случаев (+36 за сутки),
1941 выздоровевших (+0 за сутки), 31 умер (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  61 случай (+0 за сутки), 28 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

ЦОНы Костанайской области возобновили работу 11 мая

11 мая 2020, 10:49 |  Государство

Но из-за сохраняющейся опасности распространения вируса принято решение об изменении порядка работы ЦОНов. Изменения коснутся как видов государственных услуг, оказываемых в ЦОНах, так и самого формата их предоставления.

Фото из архива "НГ"

Теперь в ЦОНах можно получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz. Посещение ЦОНов будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале egov.kz или по номеру 1414. Без предварительной записи услуги оказываться не будут.

При этом три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.

- Сегодня более 80% всех государственных услуг переведены в электронный формат и доступные на портале egov.kz, - отметил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Канат ТОЛДПУЛЫ. - Граждане смогут получать их самостоятельно (например, дома или на рабочем месте) или в секторах самообслуживания, которые теперь будут располагаться не в зданиях ЦОН, как раньше, а во фронт-офисах при акиматах, учебных и медицинских организациях и т.д. Сейчас ведется работа по открытию таких секторов. В Костанае секторы самообслуживания открыты в здании Центра быстрого реагирования iKomek (ул. Пушкина, 98), а также в здании Центра миграционных услуг (ул. Тәуелсіздік, 114). Подробную информацию о госуслугах и о том, как их получить самостоятельно, граждане могут по номеру 1414. Сегодня в работе контакт-центра задействованы более 2 000 опытных сотрудников госкорпорации.

Все эти изменения коснутся только работы ЦОНов городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центров, в том числе Костаная.

ЦОНы, расположенные в городах районного значения, а также в райцентрах работают без изменений - запускать граждан пока будут небольшими группами. Делается это для профилактики распространения инфекций, а также для регулярной дезинфекции помещений.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.05.20 10:19 Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
11.05.20 09:39 Пассажирам авиарейсов больше не нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус
10.05.20 22:16 Токаев выступит на заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП 11 мая
10.05.20 08:13 После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
10.05.20 07:56 Как отметили День Победы в Костанайской области? Фотоотчет
09.05.20 10:21 "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram
09.05.20 09:22 Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
09.05.20 08:29 Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
09.05.20 08:28 Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители костанайских домов
09.05.20 05:46 У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента?
Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 4
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 18 Queries | 72 Files Loaded: 632.57 Ko | Raw HTML: 44.22 Ko -
^ Наверх