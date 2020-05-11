ЦОНы Костанайской области возобновили работу 11 мая

Но из-за сохраняющейся опасности распространения вируса принято решение об изменении порядка работы ЦОНов. Изменения коснутся как видов государственных услуг, оказываемых в ЦОНах, так и самого формата их предоставления.

Фото из архива "НГ"

Теперь в ЦОНах можно получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz. Посещение ЦОНов будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале egov.kz или по номеру 1414. Без предварительной записи услуги оказываться не будут.

При этом три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.

- Сегодня более 80% всех государственных услуг переведены в электронный формат и доступные на портале egov.kz, - отметил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Канат ТОЛДПУЛЫ. - Граждане смогут получать их самостоятельно (например, дома или на рабочем месте) или в секторах самообслуживания, которые теперь будут располагаться не в зданиях ЦОН, как раньше, а во фронт-офисах при акиматах, учебных и медицинских организациях и т.д. Сейчас ведется работа по открытию таких секторов. В Костанае секторы самообслуживания открыты в здании Центра быстрого реагирования iKomek (ул. Пушкина, 98), а также в здании Центра миграционных услуг (ул. Тәуелсіздік, 114). Подробную информацию о госуслугах и о том, как их получить самостоятельно, граждане могут по номеру 1414. Сегодня в работе контакт-центра задействованы более 2 000 опытных сотрудников госкорпорации.

Все эти изменения коснутся только работы ЦОНов городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центров, в том числе Костаная.

ЦОНы, расположенные в городах районного значения, а также в райцентрах работают без изменений - запускать граждан пока будут небольшими группами. Делается это для профилактики распространения инфекций, а также для регулярной дезинфекции помещений.