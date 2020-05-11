Пассажирам авиарейсов больше не нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус

Требование об обязательном ПЦР-анализе отменили, передает Informburo.kz.

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Требование об обязательном прохождении ПЦР-теста на Covid-19 для перелёта на воздушном транспорте отменили, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

"С 1 по 10 мая среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому с 11 мая исключено требование об обязательном тесте на Covid-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа", – пояснил Байгабулов.

Другие санитарно-карантинные требования (социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия) остаются в силе. В случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), они не будут допущены в здание аэропорта и следовательно на борт воздушного судна. Таких пассажиров отправят на карантин.

Рассадку пассажиров "через одного" на внутренних авиарейсах в Казахстане отменили с 7 мая.