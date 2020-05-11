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Пассажирам авиарейсов больше не нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус

11 мая 2020, 09:39 |  Государство

Требование об обязательном ПЦР-анализе отменили, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото cdn.brandfolder.io

Требование об обязательном прохождении ПЦР-теста на Covid-19 для перелёта на воздушном транспорте отменили, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

"С 1 по 10 мая среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому с 11 мая исключено требование об обязательном тесте на Covid-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа", – пояснил Байгабулов.

Другие санитарно-карантинные требования (социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия) остаются в силе. В случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), они не будут допущены в здание аэропорта и следовательно на борт воздушного судна. Таких пассажиров отправят на карантин.

Рассадку пассажиров "через одного" на внутренних авиарейсах в Казахстане отменили с 7 мая.
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* сайлау курманов
Re: Пассажирам авиарейсов больше не нужна справка об...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3738
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно сделали, я же говорю, этот карантин с его вирусом, грандиозная афера, с дальнейшей перспективой пугать народ и держать его в тисках
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