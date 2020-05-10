Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 5090 случаев (+115 за сутки),
1941 выздоровевших (+175 за сутки), 31 умер (+0 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
61 случай (+0 за сутки), 28 выздоровевших (+2 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Токаев выступит на заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП 11 мая
10 мая 2020, 22:16 | Государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, где определит стратегию дальнейших действиях правительства и других государственных органов после снятия режима ЧП.
- Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действиях Правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения, – сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уал.
Последние новости
10.05.20 07:56 Как отметили День Победы в Костанайской области? Фотоотчет
09.05.20 08:29 Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
09.05.20 05:46 У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
08.05.20 12:26 Вахтовик с Тенгиза и женщина из Житикары - Еще два случая COVID-19 выявлено в Костанайской области
08.05.20 08:34 С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
08.05.20 08:03 Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 33
Пользователей: 0
Всего: 33
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 33
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020