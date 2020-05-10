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Токаев выступит на заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП 11 мая

10 мая 2020, 22:16 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, где определит стратегию дальнейших действиях правительства и других государственных органов после снятия режима ЧП.

- Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действиях Правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения, – сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уал.
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§ Медный
Re: Токаев выступит на заседании госкомиссии по обеспечению...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2709
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.05.20 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента?
Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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