Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента? Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.

Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.

Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.

Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.

