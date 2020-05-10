Коронавирус в Костанайской области:
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
Китай реформирует свою систему профилактики и контроля заболеваний, а также систему медицинского страхования, чтобы устранить недостатки, выявленные во время вспышки Covid-19. Об этом сообщает informburo со ссылкой на государственное телевидение КНР.
Фото Zen.yandex.com
- Эта эпидемия коронавируса является серьёзной проверкой способности руководства и управления нашей страны, и она выявила слабые звенья в том, как мы реагируем на крупные эпидемии, – заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бинь.
В стране намерены создать эффективную систему руководства для ускорения реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
Ли Бинь заявил, что система профилактики и контроля заболеваний должна быть модернизирована, чтобы обеспечить прямую связь между органами, занимающимися оценкой, обработкой и принятием решений.
- На ранней стадии вспышки Covid-19 в Ухане, из-за ограниченных возможностей больницы и нехватки медицинского персонала, несколько медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к местным системам контроля и профилактики", – отметил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения.
По словам спикера, в системе здравоохранения активнее будут использовать искусственный интеллект и облачные вычисления, чтобы лучше анализировать болезни, отслеживать вирусы и распределять ресурсы.
Кроме того, в стране будет большое внимание оказывать научно-исследовательским и опытно-конструкторским возможностям.
Сообщается, что за последние 24 дня в Китае не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.
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