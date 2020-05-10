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После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения

10 мая 2020, 08:13 |  Коронавирус

Китай реформирует свою систему профилактики и контроля заболеваний, а также систему медицинского страхования, чтобы устранить недостатки, выявленные во время вспышки Covid-19. Об этом сообщает informburo со ссылкой на государственное телевидение КНР.

Фото Zen.yandex.com

- Эта эпидемия коронавируса является серьёзной проверкой способности руководства и управления нашей страны, и она выявила слабые звенья в том, как мы реагируем на крупные эпидемии, – заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бинь.

В стране намерены создать эффективную систему руководства для ускорения реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Ли Бинь заявил, что система профилактики и контроля заболеваний должна быть модернизирована, чтобы обеспечить прямую связь между органами, занимающимися оценкой, обработкой и принятием решений.

- На ранней стадии вспышки Covid-19 в Ухане, из-за ограниченных возможностей больницы и нехватки медицинского персонала, несколько медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к местным системам контроля и профилактики", – отметил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения.

По словам спикера, в системе здравоохранения активнее будут использовать искусственный интеллект и облачные вычисления, чтобы лучше анализировать болезни, отслеживать вирусы и распределять ресурсы.

Кроме того, в стране будет большое внимание оказывать научно-исследовательским и опытно-конструкторским возможностям.

Сообщается, что за последние 24 дня в Китае не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.
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Комментарии к новости
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§ Горожанин_kst
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1507
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.05.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умело манипулируя истерией и страхами, подспудно насаждается идея всё более массового внедрения искусственного интеллекта, облачных технологий во всём.
Ничему и никому уже не верю.
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§ Butch
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.05.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Умело манипулируя истерией и страхами, подспудно насаждается идея

И правильно делается. Дебилов нужно пользовать
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§ elektron
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Дебилов нужно пользовать

А Вы себя к кому относите? Тем кто пользует или кого пользуют? :lol:
Просто не совсем ясен посыл Вашей мысли! :-P
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§ berkut_1973
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 10.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё сводится к чипированию
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§ Обликоморале
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.05.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В парках Сингапура бегают роботы-собачки Boston Dynamics и предупреждают граждан о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Интересно, как скоро их снабдят шокерами? 8-) И как скоро они по всему миру начнут тяфкать.
Впрочем, всё это уже было у старины Брэдбери...
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