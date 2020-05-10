После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения

Китай реформирует свою систему профилактики и контроля заболеваний, а также систему медицинского страхования, чтобы устранить недостатки, выявленные во время вспышки Covid-19. Об этом сообщает informburo со ссылкой на государственное телевидение КНР.

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- Эта эпидемия коронавируса является серьёзной проверкой способности руководства и управления нашей страны, и она выявила слабые звенья в том, как мы реагируем на крупные эпидемии, – заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бинь.

В стране намерены создать эффективную систему руководства для ускорения реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Ли Бинь заявил, что система профилактики и контроля заболеваний должна быть модернизирована, чтобы обеспечить прямую связь между органами, занимающимися оценкой, обработкой и принятием решений.

- На ранней стадии вспышки Covid-19 в Ухане, из-за ограниченных возможностей больницы и нехватки медицинского персонала, несколько медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к местным системам контроля и профилактики", – отметил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения.

По словам спикера, в системе здравоохранения активнее будут использовать искусственный интеллект и облачные вычисления, чтобы лучше анализировать болезни, отслеживать вирусы и распределять ресурсы.

Кроме того, в стране будет большое внимание оказывать научно-исследовательским и опытно-конструкторским возможностям.

Сообщается, что за последние 24 дня в Китае не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.