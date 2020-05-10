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Как отметили День Победы в Костанайской области? Фотоотчет

Георгий ГОВОРОВ, Игорь ПРАВЩИКОВ

10 мая 2020, 07:56 |  Культура

Карантин карантином, а отмечали широко и очень по-народному. Ночью из окон  недружно пытались петь песни военных лет. Днем танцевали на улицах.

Костанайцы Олег и Татьяна МЕДВЕДЕВЫ 9 мая, на крыльце магазина "Мандарин" выступили с песнями военных лет. Пели вживую, прохожие и жители окрестных домов подпевали, а некоторые танцевали под знакомые мелодии.

- Мы профессиональные ведущие, часто выступаем. Пока карантин, сидим без дела, вот и решили попеть для себя и для соседей, - рассказал "НГ" Олег Медведев. - У меня дед воевал, у супруги тоже. Для нас 9 мая очень важный праздник.

Постепенно на небольшом пяточке перед магазин собралось около 50 человек.

- Кажется пора заканчивать наше выступление, а то у нас потом будут проблемы, - обратился к толпе Медведев.

- Давай ещё, в такой праздник вас нельзя арестовывать, - кричали зрители в ответ.

Когда соблюдать дистанцию между людьми было уже невозможно, концерт прекратили.

- Мы согласовывали наше выступление с региональным оперативным штабом, я звонил им, они не были против и разрешили нам попеть с 19.00 до 21.00, - добавил Медведев. - Люди хотят праздника, устали от карантина. Они просили нас спеть песни разных жанров - от попсы до шансона. Большой популярностью пользовались песни "Журавли", "День победы" и "Смуглянка". Успели где-то 15 песен спеть, но закруглились на полчаса раньше, так как зрителей собралось слишком много.

Олег и Татьяна рассказали, что уже устраивали подобное выступление 3 мая. Тогда набралось желающих послушать песни не больше 10 человек. Поэтому 9 мая никто такого ажиотажа не ожидал. Когда выступление завершилось, собравшиеся аплодировали Медведевым и кричали: "Спасибо за праздник!".

Праздника хотелось. Но в Костанае с утра у Парка Победы было выставлено оцепление. Правда после обеда зайти и положить цветы стало можно. Заходили и клали.

Наши читатели сообщали нам, как организовывали свой праздник. Например, во дворе дома №15 по улице Орджоникидзе жильцы своими силами устроили концерт для соседей-ветеранов.

Люди выставляли в окнах свечи и портреты своих воевавших предков. А вечером из окон домов пытались хором петь военные песни.

Наши читатели присылали фотографии, говорящие о том, что, несмотря на карантин, праздник Победы, отмечали и в регионах области.

В Аркалыке

В Федоровке

В селе Раздольное  Наурзумского района
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§ Обликоморале
Re: Как отметили День Победы в Костанайской области? Фотоотчет
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
положить цветы стало можно

Ога, в 19:00 были там .. всё чинно, тихо, народу практически не было.
Сами не знали, друзья сказали что можно..ж
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