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"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram

9 мая 2020, 10:21 |  Культура

Это уже традиция, спеть вместе что-то душевное и со смыслом. До того пели "Ветер перемен". Сейчас вот любимую всеми 75 лет "Смуглянку". Клип смонтировала и в самых нужных местах подпела читательница и друг "НГ" Татьяна Батанова.

Кстапти, а многие ли знают, что песня "Смуглянка", воспринимаемая нами как едва ли не народная времен Великой Отечественной, написана была композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году как часть сюиты, и пелось в ней о девушке-партизанке времён гражданской войны. Вернее даже не пелось, потому что песню "зарубили" и вспомнили о ней только в 1944-м, когда ее исполнил Краснознаменный ансамбль Александрова. И никаких ассоциаций с гражданской войной - текст идеально лег на ситуацию с партизанским движением во время Великой Отечественной.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8246
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!
Браво!
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§ Змея Подколодная
"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие молодцы! Два раза посмотрела!

Поздравляю всех с победой над немецко-фашистскими оккупантами! Никто не забыт! Ничто не забыто!

[Исправлено: Змея Подколодная, 09.05.2020 - 11:34]
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§ Kairat stayer
Re: "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!
Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны всегда сохранится в наших сердцах, с Днём Великой Победы!
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§ Обликоморале
"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.05.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то пи-пи-пр, успели там влипить два дизлайка ((
А вообще на фоне похожего в сети, у наших земляков шикарно получилось. Молодцы!!!
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Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента?
Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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