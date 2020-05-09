"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram

Это уже традиция, спеть вместе что-то душевное и со смыслом. До того пели "Ветер перемен". Сейчас вот любимую всеми 75 лет "Смуглянку". Клип смонтировала и в самых нужных местах подпела читательница и друг "НГ" Татьяна Батанова.

Кстапти, а многие ли знают, что песня "Смуглянка", воспринимаемая нами как едва ли не народная времен Великой Отечественной, написана была композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году как часть сюиты, и пелось в ней о девушке-партизанке времён гражданской войны. Вернее даже не пелось, потому что песню "зарубили" и вспомнили о ней только в 1944-м, когда ее исполнил Краснознаменный ансамбль Александрова. И никаких ассоциаций с гражданской войной - текст идеально лег на ситуацию с партизанским движением во время Великой Отечественной.