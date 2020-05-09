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Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай

9 мая 2020, 09:22 |  Культура

Лишь случайные и редкие прохожие стали свидетелями зажжения свечей и факелов у монумента Солдату и Вечного огня в парке Победы.Так вечером 8 мая в тишине костанайцы отдали дань уважения и памяти землякам, защищавшим родину в Великой Отечественной войне.

Случайные свидетели останавливались у  монумента и выражали восхищение. Но не задерживались: полицейские вежливо просили всех разойтись. Сверху летал дрон, снимая происходящее.  Читатели "НГ" могут увидеть, как это было.
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§ arman_kst
Re: Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента?
Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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