Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай

Лишь случайные и редкие прохожие стали свидетелями зажжения свечей и факелов у монумента Солдату и Вечного огня в парке Победы.Так вечером 8 мая в тишине костанайцы отдали дань уважения и памяти землякам, защищавшим родину в Великой Отечественной войне.

Случайные свидетели останавливались у монумента и выражали восхищение. Но не задерживались: полицейские вежливо просили всех разойтись. Сверху летал дрон, снимая происходящее. Читатели "НГ" могут увидеть, как это было.