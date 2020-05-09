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Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
9 мая 2020, 09:22 | Культура
Лишь случайные и редкие прохожие стали свидетелями зажжения свечей и факелов у монумента Солдату и Вечного огня в парке Победы.Так вечером 8 мая в тишине костанайцы отдали дань уважения и памяти землякам, защищавшим родину в Великой Отечественной войне.
Случайные свидетели останавливались у монумента и выражали восхищение. Но не задерживались: полицейские вежливо просили всех разойтись. Сверху летал дрон, снимая происходящее. Читатели "НГ" могут увидеть, как это было.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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