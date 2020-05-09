Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители костанайских домов

Закончилась принудительная, 14-дневная изоляция жителей двух подъездов в двух домах микрорайона «Жана кала». Для сторонних наблюдателей эти дни пролетели быстро. А каково было людям, запертым в своих квартирах?

Каждый из изолированных пережил это по-своему. Всех жителей подъездов условно можно было поделить на 2 группы. Первая – те, кто не тратя силы и нервы на выяснения отношений, старался делать так, чтобы это время быстрее прошло. Вторая – те, кто открыто и публично выражал свое недовольство и возмущение, ругаясь с полицейскими и чиновниками.

Житель заблокированного подъезда дома по адресу: ул. Наримановская, 71 – Андрей, ни в каких «акциях протеста» не участвовал. Он согласился нам рассказать о том, как он и его супруга провели эти 14 дней, о своих эмоциях и о своем видении ситуации. Они, вмести другими жители данного подъезда, были заблокированы с 19.00 часов 22 апреля и до 13.00 часов 06 мая.

– О том, что наш подъезд закроют на 14 дней, мы с женой узнали за полчаса до карантина. Нам домой позвонили из ПКСК и предупредили, что в 19.00 наш подъезд будет помещен на карантин. Сказали, что нам нужно запастись продуктами. Потом в течение 2 недель у нас не будет такой возможности. Благо, что рядом с домом есть продуктовый магазин и нам удалось быстро купить самое необходимое, – рассказывает Андрей. - Около 19.00 привезли ограждения и загородили вход в подъезд.

Первую неделю особого дискомфорта они с женой не ощущали. И не особо переживали, что не могут выйти на улицу. А вот, начиная со второй недели пребывания в изоляции, стало морально сложнее. Люди, постоянно находящиеся в 4 стенах, со временем начинают чувствовать себя животными, запертыми в клетке, и не знают, чем себя занять.

– Жене, в каком-то плане было легче, она продолжала работать, дистанционно конечно. Хотя, с другой стороны у неё много чего не получалось сделать из дома по работе и это тоже действовало на её нервы, – добавляет Андрей.

На вопрос о том, чем они занимались все эти дни, Андрей ответил, что первое время больше смотрели телевизор. Потом, в основном «сидели» в интернете. А следом добавил:

- Если бы мы были изолированы в частном доме, со своим двором, с гаражом, нам было бы гораздо легче, больше бы занятий было. Порой нервозное состояние сказывалось на настроении и желании чем-либо заниматься. Но это нам не помешало сделать генеральную уборку, все перестирать и перегладить. Порядок в доме как побочное явление карантина.

Вместе с тем Андрей отметил, что в эти дни они больше, чем обычно, разговаривали друг с другом. Но это не было им в тягость. Появилось время для себя.

– Нет такого одного главного фактора (лишения, ограничения), который бы нам дался тяжелее всего. Здесь всё в сумме сказалось. И отсутствие живого общения, и невозможность выйти на улицу, и то, что изо всех источников шла в основном негативная информация. Кстати, теперь мы понимаем насколько тяжело приходилось многим жителям столицы и г. Алматы, которые больше месяца провели в схожей ситуации. По разговорам с родственниками из Нур-Султана поняли, что у нас в Костанае не такой жесткий карантин, как там. И если ваш подъезд не закрывают, то особых неудобств не испытываете, – делиться с нами своими впечатлениями Андрей.

Андрей рассказывает, что у некоторых соседей были неприятности на работе. Один, с его слов, вообще лишился работы. Далеко не все работодатели лояльно отнеслись к возникшей непредвиденной ситуации. И непонятно, что теперь людям делать: идти судиться или искать новую работу?

- Хорошо, что у меня проблем не возникло и руководство с пониманием отнеслось. Хотя не скрою, конечно, я тоже переживал по этому поводу, - признается Андрей.

Этот вид из окна за 14 дней намазолил глаза Андрею и его жене. Правда машин тогда тут было куда меньше

Из разговоров с соседями, другими людьми, из невнятных объяснений чиновников и медиков, Андрей сделал для себя выводы об отсутствии стопроцентной уверенности, что у жительницы их подъезда действительно коронавирус. Как и большинство соседей, он считает, что не было острой необходимости в их изоляции. А вот последить за самочувствием жителей, взять анализы — этого люди ждали. Но за всё это время анализы ни у кого из подъезда так и не взяли. К ним никто не приходил, не объяснял, каких мер предосторожности придерживаться. И только в последний день карантина медработники прошли по квартирам и замерили у жителей температуру.

Правда, как отметил Андрей, медперсонал поликлиники № 2 каждый день звонил и спрашивал, как они себя чувствуют. Также в день открытия подъезда, ему, без каких-либо проблем и проволочек, в поликлинике выдали «больничный лист» на время, проведенное, в карантине.

За всё это время в подъезде дважды провели санитарную обработку и дважды помогли с продуктами. Сначала представители церкви привезли пакеты для каждой квартиры. А потом из 29 школы передали пакеты с баурсаками, тоже для каждой квартиры. Помимо этого почти всем жителям помогали родные и друзья, приносили необходимые вещи и продукты.

– Вообще, я считаю, запереть людей по квартирам, это самое простое и примитивное что можно было сделать, – подытожил Андрей.

Такие впечатления оставила первая 14-дневная изоляция в Костанае. Хотелось бы надеяться, что больше не потребуется закрывать целые подъезды или дома. Но — готовым надо быть ко всему. Может быть опыт Андрея кому-то поможет.



