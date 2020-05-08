С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно

11 мая при соблюдении определенных санитарных норм будут возобновлены полеты из Алматы и Нур-Султана в 7 городов - в Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган, Павлодар, Актобе, Караганду и в обратных направлениях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

Фото Турара Казангапова

Из-за пандемии коронавируса допуск к работе сотрудникам авиакомпании возможен только при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 (ПЦР-исследование, срок действия справки 14 календарных дней с даты выдачи) и средств индивидуальной защиты. Введен предсменный и предполетный медосмотр с измерением температуры тела.

Кроме того, перед возобновлением регулярного авиасообщения руководителям авиакомпаний поручено провести ревизию систем кондиционирования, вентиляции, замену фильтров на воздушных судах, обеспечить наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств.

Во время полета пассажиров и экипаж будут анкетировать. Полнота заполнения будет проверяться, если данные будут неточными - проведут дополнительный опрос.

Регистрация и посадка пассажиров будут возможны только при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 (ПЦР-исследование, срок действия справки семь календарных дней с даты выдачи). При прохождении регистрации, посадки и высадки с самолета пассажиры должны держать дистанцию не менее метра. Во время полета на борту ограничат передвижение пассажиров. Очередей у туалетов не будет.

Кроме того, руководителям международных аэропортов при вылете из аэропорта необходимо обеспечить:

допуск к работе сотрудников при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 (ПЦР-исследование, срок действия справки 14 календарных дней с даты выдачи) и средств индивидуальной защиты;

проведение предсменного медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;

соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

допуск пассажиров в здание аэропорта, в зону вылета и на борт воздушного судна строго в средствах индивидуальной защиты (маски);

в помещениях аэропорта (залы ожидания, комната матери и ребенка, санузлы) наличие санитайзеров;

проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров;

наличие в медицинских пунктах необходимых лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки), дезинфицирующих средств (антисептики);

проведение медицинского осмотра при выявлении специалистами санитарно-карантинного пункта в зоне вылета пассажира с повышенной температурой тела или с симптомами заболевания до прибытия бригады скорой медицинской помощи;

проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания пассажиров в здании аэропорта при выявлении пассажиров с симптомами заболевания.

- В случае выявления лиц с повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) препроводить пассажира в изолятор аэровокзала с соблюдением мер предосторожности по недопущению возможного заражения, - отмечается в документе.