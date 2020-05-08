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Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске

8 мая 2020, 08:03 |  Общество

На капитальный ремонт с понедельника закрывается патологоанатомическое отделение лисаковской городской больницы.

Фото с сайта ТК "Акцент"

Закончить полномасштабное обновление здания планируется до конца августа, сообщает лисаковское телевидение "Акцент".  До этого времени работа местного морга перекладывается на рудненское учреждение.

Зданию почти 50 лет назад. Стены дали трещины, кровля протекает, коммуникации износились до такой степени, что стали представлять опасность для персонала. Вопрос с ремонтом, который постоянно поднимался уже лет 10 подряд, решился только в текущем году.

На создание ПСД было выделено 4 млн тенге. Cобственно на ремонт областной бюджет выделил около 60 млн тенге. Работы начнутся уже 11 мая. Подрядчик –  столичная фирма «Горстрой».

Закончить все работы планируется до конца августа. На это время специалисты переходят в другие подразделения больницы. А для горожан разработан определённый алгоритм действий. Так, тело человека, умершего в больнице, на вскрытие в г. Рудный и обратно будет доставлять само учреждение. Умерших дома родственникам в рудненский морг придётся увозить самостоятельно. Хранение там  платное, в зависимости от применяемого оборудования- от 200 тг до 1000 тг в сутки.
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§ denfostr
Re: Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 08.05.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прибытию в Рудный выяснится,что труп умер от некачественной раздолбанной дороги из лисаковске до Рудного.
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