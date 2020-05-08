"Горели кусты и дерево" - В "КТЭК" прокомментировали пожар на территории котельной №2 в Костанае

Пожар на территории котельной ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" произошёл вечером, 7 мая. На предприятии заверили, что возгорание случилось на территории и производственные сооружения не пострадали.

Видео и фото о происшествии прислали в редакцию читатели.

- Темно, но видно, что огонь тушат пожарные, - сообщала нам на редакционный WhatsApp около 22 часов пользователь Olga, - по-моему что-то горит на территории.

- Пожар произошел возле забора второй котельной, горело дерево и кусты. Возморжно, подожгли дети, - сообщил "НГ" пресс-секретарь ГКП КТЭК Мирас ШАКИР, - Никто не пострадал, огонь уже потушили, котельная работает в штатном режиме.





