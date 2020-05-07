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Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
59 случаев (+5 за сутки), 18 выздоровевших (+2 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
7 мая 2020, 13:06 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция подтверждена у студента 2002 года рождения, прибывшего из Российской Федерации. Пациент переведен в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением.
Инфицированный прибыл в составе группы студентов-граждан Казахстана, которые учились в России. 17 человек пересекли границу на автопереходе «Кайрак» 5 мая 2020 года. Все они были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный информационный штаб.
Таким образом по данным на 13.00 7 мая в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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