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 Коронавирус в Костанайской области:
  59 случаев (+5 за сутки), 18 выздоровевших (+2 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае

7 мая 2020, 13:06 |  Коронавирус

Коронавирусная инфекция подтверждена у студента  2002 года рождения, прибывшего из Российской Федерации. Пациент переведен в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением.

Инфицированный прибыл в составе группы студентов-граждан Казахстана, которые  учились в России. 17 человек пересекли границу на автопереходе «Кайрак» 5 мая 2020 года.  Все они были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный информационный штаб.

Таким образом по данным на 13.00 7 мая в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19.



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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчера ж у студентки из РФ нашли коронавирус. Наверное тоже из этого автобуса - ещё +10-15 будут в ближайшие дни.
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§ electro
Re: Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
редакция, о чём бы вы писали, если б не было этой фигни?
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§ kbkz1980
Re: Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4718
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.05.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Вы 5 лет на форуме.
Значить находите что читать.
Хватит ныть в каждой ветке.
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Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
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