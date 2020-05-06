Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты ответили на вопрос о второй выплате 42 500 тенге казахстанцам, потерявших доходы во время чрезвычайного положения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев

"Выплата из ГФСС по случаю потери доходов в связи с введением режима ЧП в размере 42 500 тенге назначается единожды, выплачивается ежемесячно в течение действия режима ЧП. То есть, если гражданину назначена выплата 6 апреля, то второй раз он ее получит 6 мая. Таким образом, граждане, которым выплата была назначена в марте и начале апреля, уже получили деньги во второй раз", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев в ответ на вопрос корреспондента сообщил, что люди, подавшие заявления на выплату до 15 апреля включительно, имеют право на вторую выплату, если не восстановили свой доход.

По его словам, казахстанцы, подавшие заявку на 42 500 тенге после 15 апреля, не смогут претендовать на вторую выплату. "Их первый месяц - с 16 апреля по 15 мая", - сообщил вице-министр.