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Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда

6 мая 2020, 19:56 |  Государство

В Министерстве труда и социальной защиты ответили на вопрос о второй выплате 42 500 тенге казахстанцам, потерявших доходы во время чрезвычайного положения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев 

"Выплата из ГФСС по случаю потери доходов в связи с введением режима ЧП в размере 42 500 тенге назначается единожды, выплачивается ежемесячно в течение действия режима ЧП. То есть, если гражданину назначена выплата 6 апреля, то второй раз он ее получит 6 мая. Таким образом, граждане, которым выплата была назначена в марте и начале апреля, уже получили деньги во второй раз", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.  

Вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев в ответ на вопрос корреспондента сообщил, что люди, подавшие заявления на выплату до 15 апреля включительно, имеют право на вторую выплату, если не восстановили свой доход

По его словам, казахстанцы, подавшие заявку на 42 500 тенге после 15 апреляне смогут претендовать на вторую выплату. "Их первый месяц - с 16 апреля по 15 мая", - сообщил вице-министр. 
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Алексу - дадут?... ;-) :-o
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министерство труда и социальной защиты

скажите лучше, кому вы дадите во второй раз :-x
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И к чему вообще это балабольство?
чтоб линию не занимали???
Вот такое у нас государство...
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§ kbkz1980
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
кому вы дадите во второй раз

Тёть Юли Е.дадут она главная по халяве

А прочесть в других сми не судьба.
Проще сидеть вам и нудеть.

[Исправлено: kbkz1980, 06.05.2020 - 22:15]
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§ alex_60
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
дадут?...


а то.
сейчас проверил.
пришла вторая выплата на карточку.
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А прочесть в других сми не судьба

А на кой нам нужна тогда эта СМИ?
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§ Гога
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

----А вам,пенсам, дадутьььь??
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§ alex_60
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,


и да, спасибо, если бы не ты, не проверил бы.
и всю ночь снились бы страшные сны, как выжить .
без молока, хлеба.карбоната.и прочих салямий....
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§ kbkz1980
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А на кой нам нужна тогда эта СМИ

Вот и высказывайте притензии к этому сми,а не к государству.
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вот и высказывайте притензии к этому сми,а не к государству.

Хорошо, я внимательно прочту ваш адрес "государства"
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§ abaika95
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А на кой нам нужна тогда эта СМИ/




А причем тут СМИ?)
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§ electro
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А причем тут СМИ?)

дружбайка
потрудись прочитать ветку
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§ Змея Подколодная
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.05.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как задолбали уже с этими 42 500. В инстаграмме вся лента- когда будет вторая выплата,а я первую не получил,когда скинут,мне пришла смс,а 42 500 не пришли, а мне восьмой раз отказали. Теперь тут еще сорокдвепицотчики ноют. Весь город на сорокдвепицот. Идите работать, блин.
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§ Сыкымы
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Как задолбали уже с этими 42 500

Это сладкое слово "халява" - оно такое заманчивое... Особенно, когда сказали, что законность получения "42500" проверять не будут. Правда, это сказал министр труда и соцзащиты. При этом, министр МВД многозначительно промолчал... :-o 8-) :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике от этого карантина пострадали все, кроме пенсионеров, они стабильно получали пенсию и кто работал, ну а тех кого разогнали по домам они должны были без всяких там условии получить эти гроши. Просто поражаюсь этому чиновничьему безразличию которые устроили частную лавочку, хочу дам, хочу не дам
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Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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