"Текущая ситуация с Covid-19 вероятнее всего, станет причиной наступления одного из самых глубоких кризисов в Казахстане со времен развала СССР, поскольку пандемия коронавируса вызвала глобальный экономический кризис, масштабы которого пока сложно до конца оценить", – сказано в выводах исследования.
Анализ проведён на основе опроса 50 руководителей бизнес-структур различных отраслей экономики. Большинству из них пришлось пересмотреть стратегии развития, оптимизировать бюджет.
ВВП Казахстана может уйти в минус впервые после кризиса 1991 года
В истории современного Казахстана ВВП впервые может показать отрицательную динамику. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году снижение ВВП Казахстана в реальном выражении составит -2.5%, тогда как в 2019 году рост ВВП был на уровне 4.5%.
Меры поддержки со стороны государства могут помочь преодолеть кризис, считают аналитики. Однако комплекс неблагоприятных макроэкономических факторов во всём мире, вероятнее всего, приведут к затяжному периоду восстановления предприятий разных отраслей экономики страны.
Ситуация осложняется падением цены на нефть и обесцениванием тенге. В апреле спрос сократился на 29 млн баррелей в сутки – до самого низкого с 1995 года уровня.
Прогнозы подтверждают реальную картину. В начале апреля Министерство финансов РК сообщило об увеличении дефицита государственного бюджета с 1,2 трлн тенге до 2,4 трлн тенге, а также об увеличении суммы трансферта из Нацфонда в бюджет с 2,7 трлн тенге до 4,77 трлн тенге.
При этом анализ на основе мировых показателей предсказывает, что карантин в Казахстане может продлиться до 12 недель.
"Опыт Южной Кореи и Сингапура указывает на возможность избежать строгого карантина при оперативном проведении широкомасштабного тестирования, активном отслеживании заражённых и контактных лиц и избирательной изоляции. Однако для остальных стран, не сумевших по различным причинам реализовать этот сценарий, единственной эффективной мерой сдерживания пандемии является всеобщий карантин и режим самоизоляции", – отмечают авторы исследования.
Аналитики построили кривую распространения коронавируса в Европе, Китае, США и Казахстане. Если в Китае в феврале был резкий пик и такое же скоростное падение роста числа заражённых, то в Европе и США повышение растянулось на два месяца. В Казахстане кривая роста постоянно скачет, стабильного снижения нет, как и в Америке.
Сильнее остальных пострадали фитнес-центры и рестораны
Опрос отечественных представителей бизнеса показал, что сильнее всего из-за карантина пострадали:
- фитнес-компании – выручка снизилась на 100%;
- ресторанный бизнес – снижение на 80%;
- авиаперевозчики и аэропорты – на 72%;
- розничная торговля непродовольственными товарами – на 69%.
Примечание: В опросе также участвовали нефтегазовые компании, но поскольку их данные были противоречивыми и неполными, их не включили в анализ.
Для частичного возмещения убытков авиакомпании увеличили долю грузоперевозок. Продавцы непродовольственных товаров и рестораны начали развивать онлайн-заказы и доставку.
Поскольку последние сектора экономики преимущественно представлены малым и средним бизнесом, у которых меньший запас прочности, экономисты прогнозируют их банкротство и сокращение филиалов. Эти компании отнесены к высокому риску дефолта.
Сфера недвижимости также является сектором с высоким уровнем дефолта. Инвестиционная недвижимость, согласно исследованию, находится на стадии заморозки. Приостановлены сделки с недвижимостью и программы развития инфраструктуры и жилищного строительства. Замедление строительства произошло из-за задержек поставок товаров и бюрократическими препятствиями в регистрации недвижимости с закрытием ЦОНов.
Удалённый режим работы, вероятнее всего, вызовет снижение спроса на офисные площади. При этом ожидается увеличение спроса на жилую недвижимость. У сотрудников возрастёт необходимость работы из дома (рабочий кабинет в квартире станет более востребованным).
В зоне риска оказалось и сельское хозяйство
Уменьшение выручки наблюдается в финансовых, горнодобывающих и аграрных секторах экономики. По сравнению с первой группой риск дефолта у этих отраслей средний.
В финансовом секторе наблюдается спад доходов за счёт реструктуризации кредитов. Падение выручки составило 42%. При этом увеличились валютные операции, а также произошло увеличение спроса на брокерские услуги на фоне неопределённости в перспективах фондовой биржи.
Небольшое снижение выручки в сельском хозяйстве на 15% произошло в секторе птицеводства и производства мяса крупного рогатого скота в связи с закрытием заведений общественного питания и отелей. Снижение выручки в секторе зерновой продукции на 35% – из-за снижения спроса на экспорт и неконкурентоспособности цен на внутреннем рынке.
При этом наблюдается рост спроса на замороженную курицу и говядину через розничные торговые каналы. Есть перспективы увеличения производства для покрытия импорта птицы в РК.
Аптеки, продовольственные магазины и телеком-компании в плюсе
Три сектора экономики показали прирост выручки. Телекоммуникационная отрасль – рост на 20%. Этому способствовали ограничительные меры на передвижение и переход компаний на дистанционный режим работы.
При этом в компаниях отметили возможные будущие потери из-за инициатив властей в предоставлении бесплатной связи медицинским работникам, а также поддержки социально незащищённых слоёв населения. По мнению бизнесменов, это может привести к снижению рентабельности бизнеса.
Фармацевтический сектор вырос на 33%. Рост выручки объясняется временным повышением спроса на защитные изделия медицинского назначения, а также безрецептурных препаратов. Но и здесь участники рынка отметили государственное регулирование цен. По их мнению, ожидается снижение спроса на отдельные категории косметических товаров и вспомогательной продукции.
На 11% выросла выручка розничной торговли продовольственных товаров.
Несмотря на снижение темпов на 23%, сектор энергетики находится в блоке предприятий с низким уровнем дефолта. Основные потери выручки произошли из-за закрытия предприятий МСБ. Ожидается снижение спроса со стороны нефтяной и горнодобывающей отрасли в связи с падением цен на нефть и снижением спроса на базовые металлы. Поэтому участники энергетического рынка обсуждают возможность пересмотра тарифа для компенсации потерь.
ТРЦ передумали расширяться, а банки приостановили крупные проекты
Для сокращения расходов многие участники исследования отправили сотрудников в отпуск. Одни – в оплачиваемый, другие – без содержания. Оптимизация коснулась компаний преимущественно в авиационном, финансовом, горнодобывающем секторах, а также розничной торговли.
Некоторые компании перевели сотрудников в отделы с более приоритетными функциями. Например, в телекоммуникационной отрасли работников отдела продаж переводят в отделения call-центров, в ресторанах официантов переквалифицируют в курьеров. При этом ни одна из компаний-респондентов не проводила сокращение штата сотрудников.
Предприниматели отметили, что в будущем планируют попробовать постоянный переход на дистанционный режим, оптимизировав расходы на аренду.
Более половины участников (54%) сказали, что приостановили или отложили планируемые инвестиционные проекты. В их числе:
- в аэропортах остались только проекты по восстановлению инфраструктуры;
- 66% компаний в секторе непродовольственной розничной торговли заморозили планы по расширению;
- компании горнодобывающего сектора приостановили капиталоёмкие проекты и пересматривают текущий план капитальных затрат;
- практически все банки приостановили или перенесли на следующий год реализацию крупных проектов;
- сельскохозяйственные предприятия также временно приостановили крупные проекты, так как испытывают трудности в финансировании и спад выручки;
- компании в сфере недвижимости и ТРЦ заморозили планы по расширению.
Только телекоммуникационные компании, наоборот, планируют вложить инвестиции в модернизацию инфраструктуры из-за сильной загруженности сетей.
Бизнесменов пугает неопределённость по снятию карантина
Понимая, что последствия кризиса затянутся, бизнесмены планируют менять концепцию развития компаний с приоритетом на цифровизацию. Так, банки и финансовые организации думают выдавать займы с усиленным вниманием к стабильности заёмщика. Финансовые организации сместили фокус на ускоренное создание и развитие digital-продуктов.
Ретейл продуктов питания активно развивает своё присутствие в онлайне, при этом бизнесмены отметили, что и дальше будут открывать магазины для заказа товаров.
Управляющие компании ТРЦ намерены пересмотреть маркетинговые стратегии для акцентирования внимания на социальном дистанцировании и безопасности.
Аэропорты пересматривают стратегии управления коммерческими площадями (предпочтение крупным игрокам перед представителями МСБ), а также рассматривают возможность увеличения фокуса на грузовых перевозках.
На борьбу с коронавирусом Казахстан выделил 13 млрд тенге
Единственный способ удержать бизнес на плаву – оказать господдержку, считают аналитики. Авторы исследования сравнили, какую помощь оказывают предпринимателям в разных странах. В списке из 9 стран Казахстан занимает 7-е место по процентному соотношению суммы выделенных средств к ВВП 2019 года, обогнав Россию и Китай.
Казахстан выделил 13 млрд долларов на борьбу с пандемией и оказал гражданам такие меры поддержки:
- отсрочки по выплатам займов населению;
- льготное кредитование и отсрочки по кредитам МСБ;
- освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога и подоходного налога отдельным группам компаний;
- выплаты самозанятым и потерявшим рабочее место вследствие пандемии;
- финансирование весенне-полевых работ и закупок в сельскохозяйственной отрасли.
США выделили 3 трлн долларов:
- 500 млрд долларов – на финансирование предприятий, пострадавших от пандемии;
- 350 млрд долларов – на кредитование малого бизнеса, в основном, для выплаты зарплаты работникам в период пандемии, которое трансформируется в гранты в случае сохранения штата;
- 250 млрд долларов – на расширение страхования безработицы;
- 500 млрд долларов – на разовые выплаты гражданам с доходом менее 75 тысяч долларов в год.
Германия выделила 1,4 трлн долларов и предоставила их на:
- отсрочку от уплаты налогов среднего и крупного бизнеса;
- расширенные социальные пособия по уходу за ребёнком и самозанятых;
- выплаты до 70% зарплаты сотрудникам, оставшимся без работы;
- гарантии по банковским кредитам компаний на сумму более 433 млрд долларов США;
- финансирование компаний;
- государственный выкуп акций наиболее пострадавших компаний.
Италия выделила 760 млрд долларов и предоставила:
- приостановление выплат по займам и ипотечным кредитам для предприятий и населения;
- дополнительные гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу;
- финансирование и частичную компенсацию пострадавших компаний в результате пандемии;
- компенсационные выплаты безработным.
Китай выделил 610 млрд долларов:
- 398 млрд долларов – инвестиции в инфраструктуру;
- 71 млрд долларов – квоты на кредитование малого и среднего бизнеса;
- 50 млрд долларов – кредитование институциональных банков (EXIM, ADBC);
- налоговые льготы для медицинского сектора и логистических компаний.
Франция выделила 450 млрд долларов в виде:
- государственных гарантий по банковским кредитам малому и среднему бизнесу на сумму 325 млрд долларов;
- компенсации работникам, которые вынужденно стали безработными;
- выплаты пострадавшим предприятиям;
- предоставила отсрочку и отменила налоги и взносы.
Великобритания выделила 400 млрд долларов в виде:
- беспроцентных кредитов малым и средним предприятиям;
- корпоративного финансирования для крупных предприятий, которое представляет обещание правительства покупать краткосрочные долговые расписки у компаний, находящихся в хорошем финансовом состоянии и имеющим очень высокий кредитный рейтинг, но которым требуется помощь для увеличения их денежных потоков;
- оплата 80% заработной платы работников, не имеющих возможность работать в связи с пандемией.
Южная Корея выделила 200 млрд долларов:
- 23,5 млрд долларов – кредитование МСБ;
- 16,1 млрд долларов – покупка корпоративных облигаций и акций компаний на грани дефолта;
- 29 млрд долларов – экспортёрам;
- 14,3 млрд долларов – дополнительные меры для поддержки внутреннего спроса;
- 7,5 млрд долларов – денежные выплаты всем кроме богатых семей.
Россия выделила 30 млрд долларов и предоставила отсрочку платежа по налогам (кроме НДС), социальному страхованию и иным выплатам в пользу физических лиц для субъектов малого и среднего бизнеса со сроком от 4 месяцев и более.