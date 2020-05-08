"Текущая ситуация с Covid-19 вероятнее всего, станет причиной наступления одного из самых глубоких кризисов в Казахстане со времен развала СССР, поскольку пандемия коронавируса вызвала глобальный экономический кризис, масштабы которого пока сложно до конца оценить", – сказано в выводах исследования.

Анализ проведён на основе опроса 50 руководителей бизнес-структур различных отраслей экономики. Большинству из них пришлось пересмотреть стратегии развития, оптимизировать бюджет.

ВВП Казахстана может уйти в минус впервые после кризиса 1991 года

"По предварительным оценкам экономистов, текущий мировой кризис может стать самым глубоким со времён Второй мировой войны. Падение мировых цен на нефть, ключевые металлы, отмена авиаперелётов и прекращение работы субъектов МСБ на период локдауна способны привести к значительному падению ВВП Казахстана и нарастанию кризисных явлений в республике", – считает руководитель департамента инвестиций и рынков капитала KPMG в Казахстане и Центральной Азии Василий Савин.

В истории современного Казахстана ВВП впервые может показать отрицательную динамику. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году снижение ВВП Казахстана в реальном выражении составит -2.5%, тогда как в 2019 году рост ВВП был на уровне 4.5%.

Динамика ВВП Казахстана

Динамика ВВП Казахстана / Скрин из презентации KPMG

Меры поддержки со стороны государства могут помочь преодолеть кризис, считают аналитики. Однако комплекс неблагоприятных макроэкономических факторов во всём мире, вероятнее всего, приведут к затяжному периоду восстановления предприятий разных отраслей экономики страны.

Ситуация осложняется падением цены на нефть и обесцениванием тенге. В апреле спрос сократился на 29 млн баррелей в сутки – до самого низкого с 1995 года уровня.

Динамика курса тенге и цены на нефть в кризисные годы

Динамика курса тенге и цены на нефть в кризисные годы / Скрин из презентации KPMG

Прогнозы подтверждают реальную картину. В начале апреля Министерство финансов РК сообщило об увеличении дефицита государственного бюджета с 1,2 трлн тенге до 2,4 трлн тенге, а также об увеличении суммы трансферта из Нацфонда в бюджет с 2,7 трлн тенге до 4,77 трлн тенге. 

При этом анализ на основе мировых показателей предсказывает, что карантин в Казахстане может продлиться до 12 недель.

Карантин в днях

Карантин в днях / Скрин из презентации KPMG

"Опыт Южной Кореи и Сингапура указывает на возможность избежать строгого карантина при оперативном проведении широкомасштабного тестирования, активном отслеживании заражённых и контактных лиц и избирательной изоляции. Однако для остальных стран, не сумевших по различным причинам реализовать этот сценарий, единственной эффективной мерой сдерживания пандемии является всеобщий карантин и режим самоизоляции", – отмечают авторы исследования.

Аналитики построили кривую распространения коронавируса в Европе, Китае, США и Казахстане. Если в Китае в феврале был резкий пик и такое же скоростное падение роста числа заражённых, то в Европе и США повышение растянулось на два месяца. В Казахстане кривая роста постоянно скачет, стабильного снижения нет, как и в Америке.

Динамика распространения коронавируса

Динамика распространения коронавируса / Скрин из презентации KPMG

Сильнее остальных пострадали фитнес-центры и рестораны

Опрос отечественных представителей бизнеса показал, что сильнее всего из-за карантина пострадали:

  • фитнес-компании – выручка снизилась на 100%;
  • ресторанный бизнес – снижение на 80%;
  • авиаперевозчики и аэропорты – на 72%;
  • розничная торговля непродовольственными товарами – на 69%.

Примечание: В опросе также участвовали нефтегазовые компании, но поскольку их данные были противоречивыми и неполными, их не включили в анализ.

Для частичного возмещения убытков авиакомпании увеличили долю грузоперевозок. Продавцы непродовольственных товаров и рестораны начали развивать онлайн-заказы и доставку.

Поскольку последние сектора экономики преимущественно представлены малым и средним бизнесом, у которых меньший запас прочности, экономисты прогнозируют их банкротство и сокращение филиалов. Эти компании отнесены к высокому риску дефолта.

Высокий риск дефолта у авиа, фитнес, ретсоранного бизнеса и розничной торговли непродовольственных товаров

Высокий риск дефолта у авиа, фитнес, ресторанного бизнеса, недвижимости и розничной торговли непродовольственных товаров / Скрин из презентации KPMG

Сфера недвижимости также является сектором с высоким уровнем дефолта. Инвестиционная недвижимость, согласно исследованию, находится на стадии заморозки. Приостановлены сделки с недвижимостью и программы развития инфраструктуры и жилищного строительства. Замедление строительства произошло из-за задержек поставок товаров и бюрократическими препятствиями в регистрации недвижимости с закрытием ЦОНов.

Удалённый режим работы, вероятнее всего, вызовет снижение спроса на офисные площади. При этом ожидается увеличение спроса на жилую недвижимость. У сотрудников возрастёт необходимость работы из дома (рабочий кабинет в квартире станет более востребованным).

В зоне риска оказалось и сельское хозяйство

Уменьшение выручки наблюдается в финансовых, горнодобывающих и аграрных секторах экономики. По сравнению с первой группой риск дефолта у этих отраслей средний.

В группе со средним риском дефолта финансовый и горнодобывающий сектор, а также сельское хозяйство

В группе со средним риском дефолта финансовый и горнодобывающий сектор, а также сельское хозяйство / Скрин из презентации KPMG

В финансовом секторе наблюдается спад доходов за счёт реструктуризации кредитов. Падение выручки составило 42%. При этом увеличились валютные операции, а также произошло увеличение спроса на брокерские услуги на фоне неопределённости в перспективах фондовой биржи.

У горнодобывающих компаний снижение зафиксировано на уровне 7%, но динамика доходов варьировалась. Производители базовых металлов зафиксировали падение выручки в связи с падением котировок на металлы, а производители драгоценных металлов – соответствующий рост.

Небольшое снижение выручки в сельском хозяйстве на 15% произошло в секторе птицеводства и производства мяса крупного рогатого скота в связи с закрытием заведений общественного питания и отелей. Снижение выручки в секторе зерновой продукции на 35% – из-за снижения спроса на экспорт и неконкурентоспособности цен на внутреннем рынке.

При этом наблюдается рост спроса на замороженную курицу и говядину через розничные торговые каналы. Есть перспективы увеличения производства для покрытия импорта птицы в РК.

Аптеки, продовольственные магазины и телеком-компании в плюсе

Три сектора экономики показали прирост выручки. Телекоммуникационная отрасль – рост на 20%. Этому способствовали ограничительные меры на передвижение и переход компаний на дистанционный режим работы.

Низкий уровень дефолта

Низкий уровень дефолта / Скрин из презентации KPMG

При этом в компаниях отметили возможные будущие потери из-за инициатив властей в предоставлении бесплатной связи медицинским работникам, а также поддержки социально незащищённых слоёв населения. По мнению бизнесменов, это может привести к снижению рентабельности бизнеса.

Фармацевтический сектор вырос на 33%. Рост выручки объясняется временным повышением спроса на защитные изделия медицинского назначения, а также безрецептурных препаратов. Но и здесь участники рынка отметили государственное регулирование цен. По их мнению, ожидается снижение спроса на отдельные категории косметических товаров и вспомогательной продукции.

На 11% выросла выручка розничной торговли продовольственных товаров.

Несмотря на снижение темпов на 23%, сектор энергетики находится в блоке предприятий с низким уровнем дефолта. Основные потери выручки произошли из-за закрытия предприятий МСБ. Ожидается снижение спроса со стороны нефтяной и горнодобывающей отрасли в связи с падением цен на нефть и снижением спроса на базовые металлы. Поэтому участники энергетического рынка обсуждают возможность пересмотра тарифа для компенсации потерь.

ТРЦ передумали расширяться, а банки приостановили крупные проекты

Для сокращения расходов многие участники исследования отправили сотрудников в отпуск. Одни – в оплачиваемый, другие – без содержания. Оптимизация коснулась компаний преимущественно в авиационном, финансовом, горнодобывающем секторах, а также розничной торговли.

Доля респондентов, отметивших оптимизацию закупок

Доля респондентов, отметивших оптимизацию закупок / Скрин из презентации KPMG

Некоторые компании перевели сотрудников в отделы с более приоритетными функциями. Например, в телекоммуникационной отрасли работников отдела продаж переводят в отделения call-центров, в ресторанах официантов переквалифицируют в курьеров. При этом ни одна из компаний-респондентов не проводила сокращение штата сотрудников.

Предприниматели отметили, что в будущем планируют попробовать постоянный переход на дистанционный режим, оптимизировав расходы на аренду.

Доля респондентов, отметивших снижение общих и административных расходов

Доля респондентов, отметивших снижение общих и административных расходов / Скрин из презентации KPMG

Более половины участников (54%) сказали, что приостановили или отложили планируемые инвестиционные проекты. В их числе:

  • в аэропортах остались только проекты по восстановлению инфраструктуры;
  • 66% компаний в секторе непродовольственной розничной торговли заморозили планы по расширению;
  • компании горнодобывающего сектора приостановили капиталоёмкие проекты и пересматривают текущий план капитальных затрат;
  • практически все банки приостановили или перенесли на следующий год реализацию крупных проектов;
  • сельскохозяйственные предприятия также временно приостановили крупные проекты, так как испытывают трудности в финансировании и спад выручки;
  • компании в сфере недвижимости и ТРЦ заморозили планы по расширению.

Только телекоммуникационные компании, наоборот, планируют вложить инвестиции в модернизацию инфраструктуры из-за сильной загруженности сетей.

Бизнесменов пугает неопределённость по снятию карантина

Постепенный возврат к докризисным показателям начнётся не ранее чем через 3-4 квартала или позднее, считают 86% опрошенных бизнесменов. При этом около 60% респондентов отметили, что больше всего их беспокоит глобальный экономический кризис.
Что беспокоит бизнес
Что беспокоит бизнес / Скрин из презентации KPMG
 
"Пугающий фактор – это неопределённость. Мы не знаем, когда и как будет сниматься карантин. Кто-то говорит, что в середине мая, кто-то говорит про конец июня, а кто-то рассчитывает на начало осени. В такой неопределённости тяжело планировать и выстраивать производственные задачи и цели", – отметил вице-президент Международного аэропорта Нур-Султана Даулет Хамзин.

Понимая, что последствия кризиса затянутся, бизнесмены планируют менять концепцию развития компаний с приоритетом на цифровизацию. Так, банки и финансовые организации думают выдавать займы с усиленным вниманием к стабильности заёмщика. Финансовые организации сместили фокус на ускоренное создание и развитие digital-продуктов.

Ретейл продуктов питания активно развивает своё присутствие в онлайне, при этом бизнесмены отметили, что и дальше будут открывать магазины для заказа товаров.

Управляющие компании ТРЦ намерены пересмотреть маркетинговые стратегии для акцентирования внимания на социальном дистанцировании и безопасности.

Аэропорты пересматривают стратегии управления коммерческими площадями (предпочтение крупным игрокам перед представителями МСБ), а также рассматривают возможность увеличения фокуса на грузовых перевозках.

На борьбу с коронавирусом Казахстан выделил 13 млрд тенге

Единственный способ удержать бизнес на плаву – оказать господдержку, считают аналитики. Авторы исследования сравнили, какую помощь оказывают предпринимателям в разных странах. В списке из 9 стран Казахстан занимает 7-е место по процентному соотношению суммы выделенных средств к ВВП 2019 года, обогнав Россию и Китай.

Доля господдержки вследствие Covid-19 от ВВП за 2019 год

Доля господдержки вследствие Covid-19 от ВВП за 2019 год / Скрин из презентации KPMG

Казахстан выделил 13 млрд долларов на борьбу с пандемией и оказал гражданам такие меры поддержки:

  • отсрочки по выплатам займов населению;
  • льготное кредитование и отсрочки по кредитам МСБ;
  • освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога и подоходного налога отдельным группам компаний;
  • выплаты самозанятым и потерявшим рабочее место вследствие пандемии;
  • финансирование весенне-полевых работ и закупок в сельскохозяйственной отрасли.

США выделили 3 трлн долларов:

  • 500 млрд долларов – на финансирование предприятий, пострадавших от пандемии;
  • 350 млрд долларов – на кредитование малого бизнеса, в основном, для выплаты зарплаты работникам в период пандемии, которое трансформируется в гранты в случае сохранения штата;
  • 250 млрд долларов – на расширение страхования безработицы;
  • 500 млрд долларов – на разовые выплаты гражданам с доходом менее 75 тысяч долларов в год.

Германия выделила 1,4 трлн долларов и предоставила их на:

  • отсрочку от уплаты налогов среднего и крупного бизнеса;
  • расширенные социальные пособия по уходу за ребёнком и самозанятых;
  • выплаты до 70% зарплаты сотрудникам, оставшимся без работы;
  • гарантии по банковским кредитам компаний на сумму более 433 млрд долларов США;
  • финансирование компаний;
  • государственный выкуп акций наиболее пострадавших компаний.

Италия выделила 760 млрд долларов и предоставила:

  • приостановление выплат по займам и ипотечным кредитам для предприятий и населения;
  • дополнительные гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу;
  • финансирование и частичную компенсацию пострадавших компаний в результате пандемии;
  • компенсационные выплаты безработным.

Китай выделил 610 млрд долларов:

  • 398 млрд долларов – инвестиции в инфраструктуру;
  • 71 млрд долларов – квоты на кредитование малого и среднего бизнеса;
  • 50 млрд долларов – кредитование институциональных банков (EXIM, ADBC);
  • налоговые льготы для медицинского сектора и логистических компаний.

Франция выделила 450 млрд долларов в виде:

  • государственных гарантий по банковским кредитам малому и среднему бизнесу на сумму 325 млрд долларов;
  • компенсации работникам, которые вынужденно стали безработными;
  • выплаты пострадавшим предприятиям;
  • предоставила отсрочку и отменила налоги и взносы.

Великобритания выделила 400 млрд долларов в виде:

  • беспроцентных кредитов малым и средним предприятиям;
  • корпоративного финансирования для крупных предприятий, которое представляет обещание правительства покупать краткосрочные долговые расписки у компаний, находящихся в хорошем финансовом состоянии и имеющим очень высокий кредитный рейтинг, но которым требуется помощь для увеличения их денежных потоков;
  • оплата 80% заработной платы работников, не имеющих возможность работать в связи с пандемией.

Южная Корея выделила 200 млрд долларов:

  • 23,5 млрд долларов – кредитование МСБ;
  • 16,1 млрд долларов – покупка корпоративных облигаций и акций компаний на грани дефолта;
  • 29 млрд долларов – экспортёрам;
  • 14,3 млрд долларов – дополнительные меры для поддержки внутреннего спроса;
  • 7,5 млрд долларов – денежные выплаты всем кроме богатых семей.

Россия выделила 30 млрд долларов и предоставила отсрочку платежа по налогам (кроме НДС), социальному страхованию и иным выплатам в пользу физических лиц для субъектов малого и среднего бизнеса со сроком от 4 месяцев и более.