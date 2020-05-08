"Текущая ситуация с Covid-19 вероятнее всего, станет причиной наступления одного из самых глубоких кризисов в Казахстане со времен развала СССР, поскольку пандемия коронавируса вызвала глобальный экономический кризис, масштабы которого пока сложно до конца оценить", – сказано в выводах исследования. Анализ проведён на основе опроса 50 руководителей бизнес-структур различных отраслей экономики. Большинству из них пришлось пересмотреть стратегии развития, оптимизировать бюджет. ВВП Казахстана может уйти в минус впервые после кризиса 1991 года "По предварительным оценкам экономистов, текущий мировой кризис может стать самым глубоким со времён Второй мировой войны. Падение мировых цен на нефть, ключевые металлы, отмена авиаперелётов и прекращение работы субъектов МСБ на период локдауна способны привести к значительному падению ВВП Казахстана и нарастанию кризисных явлений в республике", – считает руководитель департамента инвестиций и рынков капитала KPMG в Казахстане и Центральной Азии Василий Савин. В истории современного Казахстана ВВП впервые может показать отрицательную динамику. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году снижение ВВП Казахстана в реальном выражении составит -2.5%, тогда как в 2019 году рост ВВП был на уровне 4.5%.

Динамика ВВП Казахстана / Скрин из презентации KPMG

Меры поддержки со стороны государства могут помочь преодолеть кризис, считают аналитики. Однако комплекс неблагоприятных макроэкономических факторов во всём мире, вероятнее всего, приведут к затяжному периоду восстановления предприятий разных отраслей экономики страны.

Ситуация осложняется падением цены на нефть и обесцениванием тенге. В апреле спрос сократился на 29 млн баррелей в сутки – до самого низкого с 1995 года уровня.

Динамика курса тенге и цены на нефть в кризисные годы / Скрин из презентации KPMG

Прогнозы подтверждают реальную картину. В начале апреля Министерство финансов РК сообщило об увеличении дефицита государственного бюджета с 1,2 трлн тенге до 2,4 трлн тенге, а также об увеличении суммы трансферта из Нацфонда в бюджет с 2,7 трлн тенге до 4,77 трлн тенге.

При этом анализ на основе мировых показателей предсказывает, что карантин в Казахстане может продлиться до 12 недель.

Карантин в днях / Скрин из презентации KPMG

"Опыт Южной Кореи и Сингапура указывает на возможность избежать строгого карантина при оперативном проведении широкомасштабного тестирования, активном отслеживании заражённых и контактных лиц и избирательной изоляции. Однако для остальных стран, не сумевших по различным причинам реализовать этот сценарий, единственной эффективной мерой сдерживания пандемии является всеобщий карантин и режим самоизоляции", – отмечают авторы исследования.

Аналитики построили кривую распространения коронавируса в Европе, Китае, США и Казахстане. Если в Китае в феврале был резкий пик и такое же скоростное падение роста числа заражённых, то в Европе и США повышение растянулось на два месяца. В Казахстане кривая роста постоянно скачет, стабильного снижения нет, как и в Америке.

Динамика распространения коронавируса / Скрин из презентации KPMG

Сильнее остальных пострадали фитнес-центры и рестораны

Опрос отечественных представителей бизнеса показал, что сильнее всего из-за карантина пострадали:

фитнес-компании – выручка снизилась на 100%;

ресторанный бизнес – снижение на 80%;

авиаперевозчики и аэропорты – на 72%;

розничная торговля непродовольственными товарами – на 69%.

Примечание: В опросе также участвовали нефтегазовые компании, но поскольку их данные были противоречивыми и неполными, их не включили в анализ.

Для частичного возмещения убытков авиакомпании увеличили долю грузоперевозок. Продавцы непродовольственных товаров и рестораны начали развивать онлайн-заказы и доставку.

Поскольку последние сектора экономики преимущественно представлены малым и средним бизнесом, у которых меньший запас прочности, экономисты прогнозируют их банкротство и сокращение филиалов. Эти компании отнесены к высокому риску дефолта.

Высокий риск дефолта у авиа, фитнес, ресторанного бизнеса, недвижимости и розничной торговли непродовольственных товаров / Скрин из презентации KPMG

Сфера недвижимости также является сектором с высоким уровнем дефолта. Инвестиционная недвижимость, согласно исследованию, находится на стадии заморозки. Приостановлены сделки с недвижимостью и программы развития инфраструктуры и жилищного строительства. Замедление строительства произошло из-за задержек поставок товаров и бюрократическими препятствиями в регистрации недвижимости с закрытием ЦОНов.

Удалённый режим работы, вероятнее всего, вызовет снижение спроса на офисные площади. При этом ожидается увеличение спроса на жилую недвижимость. У сотрудников возрастёт необходимость работы из дома (рабочий кабинет в квартире станет более востребованным).

В зоне риска оказалось и сельское хозяйство

Уменьшение выручки наблюдается в финансовых, горнодобывающих и аграрных секторах экономики. По сравнению с первой группой риск дефолта у этих отраслей средний.

В группе со средним риском дефолта финансовый и горнодобывающий сектор, а также сельское хозяйство / Скрин из презентации KPMG

В финансовом секторе наблюдается спад доходов за счёт реструктуризации кредитов. Падение выручки составило 42%. При этом увеличились валютные операции, а также произошло увеличение спроса на брокерские услуги на фоне неопределённости в перспективах фондовой биржи.

У горнодобывающих компаний снижение зафиксировано на уровне 7%, но динамика доходов варьировалась. Производители базовых металлов зафиксировали падение выручки в связи с падением котировок на металлы, а производители драгоценных металлов – соответствующий рост.

Небольшое снижение выручки в сельском хозяйстве на 15% произошло в секторе птицеводства и производства мяса крупного рогатого скота в связи с закрытием заведений общественного питания и отелей. Снижение выручки в секторе зерновой продукции на 35% – из-за снижения спроса на экспорт и неконкурентоспособности цен на внутреннем рынке. При этом наблюдается рост спроса на замороженную курицу и говядину через розничные торговые каналы. Есть перспективы увеличения производства для покрытия импорта птицы в РК.

Аптеки, продовольственные магазины и телеком-компании в плюсе Три сектора экономики показали прирост выручки. Телекоммуникационная отрасль – рост на 20%. Этому способствовали ограничительные меры на передвижение и переход компаний на дистанционный режим работы. Низкий уровень дефолта / Скрин из презентации KPMG При этом в компаниях отметили возможные будущие потери из-за инициатив властей в предоставлении бесплатной связи медицинским работникам, а также поддержки социально незащищённых слоёв населения. По мнению бизнесменов, это может привести к снижению рентабельности бизнеса. Фармацевтический сектор вырос на 33%. Рост выручки объясняется временным повышением спроса на защитные изделия медицинского назначения, а также безрецептурных препаратов. Но и здесь участники рынка отметили государственное регулирование цен. По их мнению, ожидается снижение спроса на отдельные категории косметических товаров и вспомогательной продукции.