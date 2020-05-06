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Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете

6 мая 2020, 17:07 |  Государство

Клевета переходит в кодекс об административных правонарушениях, передает Informburo.kz.

https://tengrinews.kz/

В Казахстане депутаты Мажилиса одобрили перенос статьи о клевете (статья 130 УК РК) из уголовного в административный кодекс. Поправка содержится в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства".

"Поправки направлены на исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева о декриминализации клеветы. Это поручение глава государства дал на заседании Национального совета общественного доверия. По инициативе депутатов, клевета переходит в кодекс об административных правонарушениях. Это соответствует международному опыту", – сказал депутат Мажилиса Парламента РК Асылбек Смагулов.

Мажилис одобрил законопроект во втором чтении.

Советник президента Ерлан Карин сообщил, что этим же законопроектом вносятся изменения и дополнения в статью 174 Уголовного кодекса – "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"Некоторые ошибочно полагают, что изменения в данной статье ограничивается лишь редакционными изменениями, например, заменой понятия "возбуждение" на "разжигание". Это не так. На самом деле, президент не случайно предложил гуманизировать эту статью, предусмотреть другие меры ответственности помимо лишения свободы. Согласно новым поправкам, по этой статье предусматривается введение штрафа в размере от 2000 до 7000 МРП (сейчас только ограничение свободы от 2 до 7 лет)", – пояснил Карин.

О решении декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса – "Клевета" и перевести её в Кодекс РК об административных нарушениях заявил в декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.
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Комментарии к новости
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§ Дантист
Re: Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала одобрили ужесточение, а теперь вот смягчение. А свое твердое мнение иметь видимо не судьба
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§ сайлау курманов
Re: Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, хрен слаще редьки, лучше уж отсидеть пару лет на казённых харчах, если не найдут семь тысяч МРП
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Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента?
Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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