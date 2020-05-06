Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете

Клевета переходит в кодекс об административных правонарушениях, передает Informburo.kz.

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В Казахстане депутаты Мажилиса одобрили перенос статьи о клевете (статья 130 УК РК) из уголовного в административный кодекс. Поправка содержится в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства".

"Поправки направлены на исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева о декриминализации клеветы. Это поручение глава государства дал на заседании Национального совета общественного доверия. По инициативе депутатов, клевета переходит в кодекс об административных правонарушениях. Это соответствует международному опыту", – сказал депутат Мажилиса Парламента РК Асылбек Смагулов.

Мажилис одобрил законопроект во втором чтении.

Советник президента Ерлан Карин сообщил, что этим же законопроектом вносятся изменения и дополнения в статью 174 Уголовного кодекса – "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"Некоторые ошибочно полагают, что изменения в данной статье ограничивается лишь редакционными изменениями, например, заменой понятия "возбуждение" на "разжигание". Это не так. На самом деле, президент не случайно предложил гуманизировать эту статью, предусмотреть другие меры ответственности помимо лишения свободы. Согласно новым поправкам, по этой статье предусматривается введение штрафа в размере от 2000 до 7000 МРП (сейчас только ограничение свободы от 2 до 7 лет)", – пояснил Карин.

О решении декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса – "Клевета" и перевести её в Кодекс РК об административных нарушениях заявил в декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.