Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, когда ожидать второй волны заболевания коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Новый вирус, новая эпидемия, ответить точно сложно, будет ли вторая волна. Мы держим на контроле, и надо наблюдать. Мы видим, что в некоторых государствах идет вторая волна роста заболеваний. Надо соблюдать карантин. Конечно, никто не может исключить, что не будет никакой вспышки. Вероятность всегда существует с учетом того, что осенью и зимой появляются сезонный грипп и ОРВИ. Вероятность того, что появится и коронавирусная инфекция, имеется на сегодняшний день", - добавил Султангазиев.

По его словам, соблюдение карантинного режима позволит избежать второй волны заболевания.

"Для того чтобы данная вспышка не повторялась, необходимо соблюдать все режимы эпидемиологические, карантинные, которые рекомендует Министерство здравоохранения", - заключил Султангазиев.