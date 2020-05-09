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Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане

9 мая 2020, 08:29 |  Коронавирус

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, когда ожидать второй волны заболевания коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com 

"Новый вирус, новая эпидемия, ответить точно сложно, будет ли вторая волна. Мы держим на контроле, и надо наблюдать. Мы видим, что в некоторых государствах идет вторая волна роста заболеваний. Надо соблюдать карантин. Конечно, никто не может исключить, что не будет никакой вспышки. Вероятность всегда существует с учетом того, что осенью и зимой появляются сезонный грипп и ОРВИ. Вероятность того, что появится и коронавирусная инфекция, имеется на сегодняшний день", - добавил Султангазиев.  

По его словам, соблюдение карантинного режима позволит избежать второй волны заболевания. 

"Для того чтобы данная вспышка не повторялась, необходимо соблюдать все режимы эпидемиологические, карантинные, которые рекомендует Министерство здравоохранения", - заключил Султангазиев. 
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§ Vit
Re: Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.05.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рановато про вторую волну они думают. У нас ещё только первая набирает обороты. Вчера рекорд суточный был больше 300 человек заражённых.
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