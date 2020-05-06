"Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю девочку, полицейские стали альпинистами в Костанае

Звонок от жителей дома по пр. Кобыланды батыра о том, что уже несколько часов на соседнем балконе рыдает ребёнок, поступил на пульт "102" во вторник, 5 мая, в 20.40.

- Полицейские лейтенант Улан Шукиев, старший сержант Рустем Жунусов, капитаны Асхат Баденов и Еркебулан Жанибек получили заявку и прибыли на место в течение двух минут, - сообщила советник начальника ДП Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - По прибытию полицейские увидели, что на балконе 3-го этажа стоит плачущая девочка. На улице уже собрались соседи. Девочка с балкона рассказала, что зацепилась сережкой за штору. Дома она была одна, родители на работе, бабушка на даче.

Дверь в квартиру была закрыта на засов, поэтому вернувшаяся с дачи бабушка не смогла открыть ее ключом.

- Мы приняли решение зайти в квартиру через балкон, расположенный на 4 этаже, - рассказал капитан Асхат БАДЕНОВ. - У очевидцев не было страховочных поясов и канатов. Мы взяли ремень и, придерживая капитана Жанибека, спустились в квартиру.

Очевидцы аплодировали, когда полицейский влез на балкон и помог 6-летней девочке отцепить сережку от шторы. Спасательная операция заняла около 40 минут.