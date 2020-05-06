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"Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю девочку, полицейские стали альпинистами в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 мая 2020, 16:32 |  Происшествия

Звонок от жителей дома по пр. Кобыланды батыра о том, что уже несколько часов на соседнем балконе рыдает ребёнок, поступил на пульт "102" во вторник, 5 мая, в 20.40.

- Полицейские лейтенант Улан Шукиев, старший сержант Рустем Жунусов, капитаны  Асхат Баденов и  Еркебулан Жанибек получили заявку и прибыли на место в течение двух минут, - сообщила советник начальника ДП Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - По  прибытию полицейские  увидели, что на балконе 3-го этажа стоит плачущая девочка. На улице уже собрались соседи. Девочка с балкона рассказала, что зацепилась сережкой за штору. Дома она была одна, родители на работе, бабушка на даче.

Дверь в квартиру была закрыта на засов, поэтому вернувшаяся с дачи бабушка не смогла открыть ее ключом.

- Мы приняли решение зайти в квартиру через балкон, расположенный на 4 этаже, - рассказал капитан Асхат БАДЕНОВ. - У очевидцев не было страховочных поясов и канатов. Мы взяли ремень и, придерживая капитана Жанибека, спустились в квартиру.

Очевидцы аплодировали, когда полицейский влез на балкон и помог 6-летней девочке отцепить сережку от шторы. Спасательная операция заняла около 40 минут.
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Комментарии к новости
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* arman_kst
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы
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§ abaika95
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дома она была одна, родители на работе, бабушка на даче./


А карантин для девочки
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§ Местный
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
Местный


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 06.05.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Быстро сработали и не побоялись без страховки. Правда все же жизнью нужно дорожить ведь девочка могла бы подождать, пока нашли страховочные канаты.
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
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