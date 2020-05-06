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Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры малообеспеченным горожанам хотят мастера в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 мая 2020, 15:04 |  Общество

Участники "Сообщества профмастеров KZ" планируют безвозмездно помогать с ремонтом квартир костанайцам, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. Проект назвали "Быть добру!".

Лидер костанайской группы мастеров Вячеслав КРАТОВИЧ пояснил "НГ", что помогать с ремонтом они смогут раз в три месяца. И только тем, кто действительно в этом нуждается.

- Отремонтировать всю квартиру, по финансовым мотивам, не получится, а вот определённую комнату - вполне реально, - рассказал Кратович. - Мы можем качественно наклеить обои, сделать натяжной потолок, пол отремонтировать. Бюджетный ремонт, который не требует больших затрат. Что сподвигло на это? Я очень тесно общаюсь с российскими мастерами, у них такая помощь очень ширако развита. Мы умеем строить, ремонтировать, почему бы не помочь людям в Костанае? Нам придётся выезжать на квартиру, смотреть и оценивать на месте. Я много работаю с людьми и умею определять - действительно ли человек нуждается в помощи.

Для поиска кандидатов на получение такой помощи Вячеслав обратился в "НГ". Подать заявку в проект "Быть добру!" можно в личных сообщениях здесь.

- Пока планируем только по Костанаю, - добавил Кратович. - Я уже обсудил этот вопрос с коллегами, мне согласились помочь. Нас уже четверо. Плюс нам помогают строительные магазины - у них есть много неликвидного товара. Это стройматериалы, которые долго не покупали, или они пришли с незначительным дефектом, или срок годности скоро закончится. Всё это можно без проблем использовать. На качество ремонта это никак не повлияет.

По словам Вячеслава, в Уральске участники "Сообщества профмастеров KZ" реализовали проект в квартире малообеспеченной семьи. Ремонт строителям обошёлся в 200 000 тенге.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребятам только мастерок в руки и попутных хороших клиентов.
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§ yudjin
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.05.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, надеюсь всё получится!
Главное рассчитать силы свои и помощников.
Заявки то попрут: у нас даже у некоторых малоимущих есть инстаграм и недешевый телефон, а ремонта нет.
Поэтому пожелаю только удачи и долголетия проекту "Быть добру!
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§ abaika95
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у нас даже у некоторых малоимущих есть инстаграм и недешевый телефон, а ремонта нет/




С этими будет сложнее)
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* сайлау курманов
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.05.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь у нас в Рудном уже несколько магазинов решили по пятницам, или в другой день бесплатно раздавать хлеб. Посыл понятен, тем более в пятницу, однако продавцами постоянно проблемы, тут участковые напирают, всякие новые законы, вон санврачи что-то вынюхивают, выглядывают.
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* сайлау курманов
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.05.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь у нас в Рудном уже несколько магазинов решили по пятницам, или в другой день бесплатно раздавать хлеб. Посыл понятен, тем более в пятницу, однако продавцами постоянно проблемы, тут участковые напирают, всякие новые законы, вон санврачи что-то вынюхивают, выглядывают.
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