Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры малообеспеченным горожанам хотят мастера в Костанае

Участники "Сообщества профмастеров KZ" планируют безвозмездно помогать с ремонтом квартир костанайцам, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. Проект назвали "Быть добру!".

Лидер костанайской группы мастеров Вячеслав КРАТОВИЧ пояснил "НГ", что помогать с ремонтом они смогут раз в три месяца. И только тем, кто действительно в этом нуждается.

- Отремонтировать всю квартиру, по финансовым мотивам, не получится, а вот определённую комнату - вполне реально, - рассказал Кратович. - Мы можем качественно наклеить обои, сделать натяжной потолок, пол отремонтировать. Бюджетный ремонт, который не требует больших затрат. Что сподвигло на это? Я очень тесно общаюсь с российскими мастерами, у них такая помощь очень ширако развита. Мы умеем строить, ремонтировать, почему бы не помочь людям в Костанае? Нам придётся выезжать на квартиру, смотреть и оценивать на месте. Я много работаю с людьми и умею определять - действительно ли человек нуждается в помощи.

Для поиска кандидатов на получение такой помощи Вячеслав обратился в "НГ". Подать заявку в проект "Быть добру!" можно в личных сообщениях здесь.

- Пока планируем только по Костанаю, - добавил Кратович. - Я уже обсудил этот вопрос с коллегами, мне согласились помочь. Нас уже четверо. Плюс нам помогают строительные магазины - у них есть много неликвидного товара. Это стройматериалы, которые долго не покупали, или они пришли с незначительным дефектом, или срок годности скоро закончится. Всё это можно без проблем использовать. На качество ремонта это никак не повлияет.

По словам Вячеслава, в Уральске участники "Сообщества профмастеров KZ" реализовали проект в квартире малообеспеченной семьи. Ремонт строителям обошёлся в 200 000 тенге.