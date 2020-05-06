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В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания

6 мая 2020, 14:22 |  Государство

Цены на социально значимые продукты разрешат поднимать не более чем на 15 процентов от цен производителя или оптового поставщика. Такую норму одобрили в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com 

Мажилис одобрил во втором чтении законопроект по вопросам защиты прав потребителей.

"Депутатами приняты новые нормы по ограничению торговой надбавки субъектами внутренней торговли при реализации ими социально значимых продовольственных товаров до 15 процентов от цен производителей и оптовых поставщиков. При нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность. Эти нормы позволят сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары, такие как мука, крупы, яйца, масло подсолнечное, соль и другие товары - всего 19 позиций", - сообщила на заседании Мажилиса депутат Меруерт Казбекова.

По ее словам, также внесены нормы по установлению обязанности администратора рынка по доведению до  продавцов сведений об установленных предельных ценах и привлечению их к административной ответственности при несоблюдении этих обязанностей. 
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Комментарии к новости
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§ electro
Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цены на социально значимые продукты разрешат поднимать не более чем Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38555?1588758314

кто разрешит, кому разрешит???
это что за очередной бред?
они там хотят принять закон об оппозиции, так пусть быстрее принимают... для себя пригодится
:-x :-x :-x
:[[
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§ alex_60
Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8205
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут такси, которое на виду,которое в два раза повысило на ровном месте, на уровне города, разобраться не смогли, а уж со спекулянтами продуктовыми тем более ничего не получится. Сколько раз уже эти попытки были, а им пофигу.
Тут или капитализм, в казахстанском понимании,когда ничего не производится, ну или минимум,только купи-продай или диктатура.
По другому никак.
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* drakon
В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19148
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты уже Запасся Продуктами?
Тогда я спокоен... :lol:
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Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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