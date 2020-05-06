В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания

Цены на социально значимые продукты разрешат поднимать не более чем на 15 процентов от цен производителя или оптового поставщика. Такую норму одобрили в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Мажилис одобрил во втором чтении законопроект по вопросам защиты прав потребителей.

"Депутатами приняты новые нормы по ограничению торговой надбавки субъектами внутренней торговли при реализации ими социально значимых продовольственных товаров до 15 процентов от цен производителей и оптовых поставщиков. При нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность. Эти нормы позволят сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары, такие как мука, крупы, яйца, масло подсолнечное, соль и другие товары - всего 19 позиций", - сообщила на заседании Мажилиса депутат Меруерт Казбекова.

По ее словам, также внесены нормы по установлению обязанности администратора рынка по доведению до продавцов сведений об установленных предельных ценах и привлечению их к административной ответственности при несоблюдении этих обязанностей.