COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из России студентки

В Костанае по состоянию на 6 мая 2020 года выявлен 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом соощил оперативный информационный штаб.

17 человек, все - студенты, граждане Казахстана, в ночь с 4-го на 5 мая пересекли границу с Россией на автопереходе «Кайрак» и были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию.

"COVID-19 подтвердился у студентки 2001 года рождения, прибывшей из Российской Федерации. Пациентка переведена в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением. С родственниками и близкими девушка не контактировала", - говорится в сообщении.

Пациентка получает лечение согласно утвержденному протоколу. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



На сегодня в Костанайской области зарегистрированы 54 случая заболевания COVID-19.