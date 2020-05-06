Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 4298 случаев (+83 за сутки),
1299 выздоровевших (+20 за сутки), 30 умерли (+1 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  54 случая (+1 за сутки), 15 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из России студентки

6 мая 2020, 12:39 |  Коронавирус

В Костанае по состоянию на 6 мая 2020 года выявлен 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом соощил оперативный информационный штаб.

17 человек, все - студенты, граждане Казахстана, в ночь с 4-го на 5 мая пересекли границу с Россией на автопереходе «Кайрак» и были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию.

"COVID-19 подтвердился у студентки 2001 года рождения, прибывшей из Российской Федерации. Пациентка переведена в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением. С родственниками и близкими девушка не контактировала", - говорится в сообщении.

Пациентка получает лечение согласно утвержденному протоколу. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодня в Костанайской области зарегистрированы 54 случая заболевания COVID-19.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.05.20 16:53 В Минздраве ответили на вопрос о продлении карантина в Казахстане
06.05.20 16:32 "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю девочку, полицейские стали альпинистами в Костанае
06.05.20 15:04 Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры малообеспеченным горожанам хотят мастера в Костанае
06.05.20 14:22 В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания
06.05.20 10:59 Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
06.05.20 10:50 Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
06.05.20 09:29 О том, где в войну погиб уроженец Семиозерного района, сообщили российские поисковики
05.05.20 17:07 Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
05.05.20 17:02 Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки
05.05.20 16:36 Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* arman_kst
Re: COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завезенный случай снова
Профайл

* drakon
Re: COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19148
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Завезенный случай снова

Да не надо, их в Казахстан,
запускать. Статистику - портят... :-o
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 6
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 29 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 48.46 Ko -
^ Наверх