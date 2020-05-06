Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 4298 случаев (+83 за сутки),
1299 выздоровевших (+20 за сутки), 30 умерли (+1 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  54 случая (+1 за сутки), 15 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане

6 мая 2020, 10:59 |  Государство

Депутат Мажилиса Азат Перуашев перечислил права парламентской оппозиции, прописанные в новом законопроекте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

По словам Перуашева, главная цель законопроекта - введение понятия оппозиции на законодательном уровне, ее статус и правовые гарантии действительно реализуются на этой стадии.

"На уровне конституционного закона "О парламенте и статусе его депутатов" вводится определение "парламентская оппозиция" как политических партий, представленных в Мажилисе, не входящих в парламентское большинство и, как правило, выступающих по политическим и социально-экономическим вопросам с иной позицией, чем парламентское большинство. Такая формулировка почти дословно воспроизводит определение доклада Европейской комиссии за демократию через право "О роли оппозиции в демократическом парламенте", - заявил депутат. 

Другими нормами за парламентской оппозицией, по его словам, закрепляются следующие правовые гарантии:

  • на инициирование парламентских слушаний по актуальным вопросам жизнедеятельности государства и общества, не менее одного раза за сессию;
  • на определение повестки дня правительственных часов в парламенте, не менее двух раз за сессию;
  • на внесение альтернативных законопроектов к тем правительственным законопроектам, с которыми оппозиция не согласна, и так далее. 

"Особого внимания заслуживает такая новелла, как гарантированное конституционным законом руководителям или представителям оппозиционных фракций право на выступление на совместных заседаниях палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса, заседаниях комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и всех иных мероприятиях в стенах Парламента. Как можно видеть, перечисленные шаги в совокупности представляют собой важную политическую реформу. У оппозиции, у альтернативного мнения, есть право быть услышанной, рассматривая законопроект, переводит это право из теоретической возможности в требование закона", - заверил Перуашев.

Мажилисмены приняли законопроект.

В декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно закрепить права политических меньшинств в Парламенте.

"Нам нужен институт парламентской оппозиции. Есть активные граждане, которые выражают свои мнения. Мы должны учитывать такие взгляды, общественное мнение. В связи с этим мы должны законодательно закрепить вопросы именно политических меньшинств в Парламенте", - сказал тогда Токаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.05.20 16:53 В Минздраве ответили на вопрос о продлении карантина в Казахстане
06.05.20 16:32 "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю девочку, полицейские стали альпинистами в Костанае
06.05.20 15:04 Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры малообеспеченным горожанам хотят мастера в Костанае
06.05.20 14:22 В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания
06.05.20 12:39 COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из России студентки
06.05.20 10:50 Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
06.05.20 09:29 О том, где в войну погиб уроженец Семиозерного района, сообщили российские поисковики
05.05.20 17:07 Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
05.05.20 17:02 Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки
05.05.20 16:36 Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Обликоморале
Re: Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
закрепить права политических меньшинств

Хорошо, что только политических ))
Профайл

§ Сергей kst
Re: Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 06.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть закрепляют,а так-же не забудут законодательно запретить оппозиции, принимать денежные вливания из-за "бугра".
И пусть по внимательнее там с закреплениями,ато не дай Бог еще какие меньшИнства закрепятся законодательно)
Профайл

§ abaika95
Re: Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/принимать денежные вливания из-за "бугра"/




Как в РФ ввели закон о иностранных агентах?)
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 6
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 31 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 53.72 Ko -
^ Наверх