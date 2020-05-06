Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане

Депутат Мажилиса Азат Перуашев перечислил права парламентской оппозиции, прописанные в новом законопроекте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

По словам Перуашева, главная цель законопроекта - введение понятия оппозиции на законодательном уровне, ее статус и правовые гарантии действительно реализуются на этой стадии.

"На уровне конституционного закона "О парламенте и статусе его депутатов" вводится определение "парламентская оппозиция" как политических партий, представленных в Мажилисе, не входящих в парламентское большинство и, как правило, выступающих по политическим и социально-экономическим вопросам с иной позицией, чем парламентское большинство. Такая формулировка почти дословно воспроизводит определение доклада Европейской комиссии за демократию через право "О роли оппозиции в демократическом парламенте", - заявил депутат.

Другими нормами за парламентской оппозицией, по его словам, закрепляются следующие правовые гарантии:

на инициирование парламентских слушаний по актуальным вопросам жизнедеятельности государства и общества, не менее одного раза за сессию;

на определение повестки дня правительственных часов в парламенте, не менее двух раз за сессию;

на внесение альтернативных законопроектов к тем правительственным законопроектам, с которыми оппозиция не согласна, и так далее.

"Особого внимания заслуживает такая новелла, как гарантированное конституционным законом руководителям или представителям оппозиционных фракций право на выступление на совместных заседаниях палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса, заседаниях комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и всех иных мероприятиях в стенах Парламента. Как можно видеть, перечисленные шаги в совокупности представляют собой важную политическую реформу. У оппозиции, у альтернативного мнения, есть право быть услышанной, рассматривая законопроект, переводит это право из теоретической возможности в требование закона", - заверил Перуашев.

Мажилисмены приняли законопроект.

В декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно закрепить права политических меньшинств в Парламенте.

"Нам нужен институт парламентской оппозиции. Есть активные граждане, которые выражают свои мнения. Мы должны учитывать такие взгляды, общественное мнение. В связи с этим мы должны законодательно закрепить вопросы именно политических меньшинств в Парламенте", - сказал тогда Токаев.