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Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование

6 мая 2020, 10:50 |  Общество

В Казахстане количество браков в сельской местности сократилось на фоне роста в городах, а число разводов наоборот - увеличилось, причем заметно больше, чем в городской местности. Специалисты Ranking.kz опубликовали результаты исследования, передает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

В 2019 году в стране заключили 139,5 тысячи браков. Это на 1,2 процента больше в сравнении с годом ранее. В то же время увеличилось и число разводов: их было зарегистрировано 59,8 тысячи - сразу на 9,1 процента больше, чем в 2018 году.

В городской местности было заключено 98,2 тысячи браков, годовой рост составил 2,4 процента. Также здесь в прошлом году было 44,1 тысячи разводов. Это на 7,2 процента больше, чем за предыдущий год.

В сельской местности было заключено 41,3 тысячи браков, что, напротив, показывает спад на 1,3 процента. Также было зарегистрировано 15,7 тысячи разводов: показатель значительно увеличился - сразу на 14,9 процента за год.

В разрезе регионов лидерами по количеству заключенных браков стали Алматы, а также Алматинская и Туркестанская области. А печальное первенство по количеству зарегистрированных разводов пришлось также на Алматы и Алматинскую область. Замыкает тройку антилидеров Карагандинская область.

"Коэффициент брачности на 1000 человек составил 7,54, а коэффициент разводимости - 3,23. По коэффициенту брачности лидирует столица (10,22 на 1000 человек), а также Алматы (9,46 на 1000 человек) и Шымкент (8,03 на 1000 человек). По коэффициенту разводимости на 1000 человек недоброе "лидерство" держат Павлодарская область (4,24 на 1000 человек), столица (4,11 на 1000 человек) и Карагандинская область (3,91 на 1000 человек)", - говорят авторы исследования.

Отмечается, что во время карантина в мире увечилось количество подающих на развод. Так, согласно данным Газета.ru, в Китае отмечается резкий рост числа желающих развестись. Юристы не успевают регистрировать заявления на расторжение брака.

А в Японии агентство по недвижимости Kasoku нашло способ предотвратить бум "коронавирусных" разводов. Здесь предлагают в краткосрочную аренду отдельные комнаты супругам, переживающим кризис семейной жизни из-за длительного нахождения в самоизоляции, сообщает lenta.ru.

По данным "Правительства для граждан", во время карантина в Казахстане было подано 311 онлайн-заявлений на расторжение брака и 1 152 тысячи заявлений на заключение брака.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8205
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще не вечер.
//Уровень разводов в Китае за последнее время существенно вырос. Это произошло в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции,
///
после снятия карантина там вообще обвал.
так что...
и такие вот последствия этой инфекции.
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* Козлов я
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отмечается, что во время карантина в мире увечилось количество подающих на развод.


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§ abaika95
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/такие вот последствия этой инфекции/


Ладно пойму почему в городе разводятся сейчас, дома сидят друг на друга смотрят и те браки что до карантина были потресканные сейчас основательно валяться, но на селе то что изменилось? Не дома же они сидят,так же за скотиной целый день ухаживают,каждый своим делом занят,или сыграло роль что в город не пускают? Или мужики пить стали больше? Социологам работа
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* Козлов я
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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