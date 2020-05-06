Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование

В Казахстане количество браков в сельской местности сократилось на фоне роста в городах, а число разводов наоборот - увеличилось, причем заметно больше, чем в городской местности. Специалисты Ranking.kz опубликовали результаты исследования, передает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

В 2019 году в стране заключили 139,5 тысячи браков. Это на 1,2 процента больше в сравнении с годом ранее. В то же время увеличилось и число разводов: их было зарегистрировано 59,8 тысячи - сразу на 9,1 процента больше, чем в 2018 году.

В городской местности было заключено 98,2 тысячи браков, годовой рост составил 2,4 процента. Также здесь в прошлом году было 44,1 тысячи разводов. Это на 7,2 процента больше, чем за предыдущий год.

В сельской местности было заключено 41,3 тысячи браков, что, напротив, показывает спад на 1,3 процента. Также было зарегистрировано 15,7 тысячи разводов: показатель значительно увеличился - сразу на 14,9 процента за год.

В разрезе регионов лидерами по количеству заключенных браков стали Алматы, а также Алматинская и Туркестанская области. А печальное первенство по количеству зарегистрированных разводов пришлось также на Алматы и Алматинскую область. Замыкает тройку антилидеров Карагандинская область.

"Коэффициент брачности на 1000 человек составил 7,54, а коэффициент разводимости - 3,23. По коэффициенту брачности лидирует столица (10,22 на 1000 человек), а также Алматы (9,46 на 1000 человек) и Шымкент (8,03 на 1000 человек). По коэффициенту разводимости на 1000 человек недоброе "лидерство" держат Павлодарская область (4,24 на 1000 человек), столица (4,11 на 1000 человек) и Карагандинская область (3,91 на 1000 человек)", - говорят авторы исследования.

Отмечается, что во время карантина в мире увечилось количество подающих на развод. Так, согласно данным Газета.ru, в Китае отмечается резкий рост числа желающих развестись. Юристы не успевают регистрировать заявления на расторжение брака.

А в Японии агентство по недвижимости Kasoku нашло способ предотвратить бум "коронавирусных" разводов. Здесь предлагают в краткосрочную аренду отдельные комнаты супругам, переживающим кризис семейной жизни из-за длительного нахождения в самоизоляции, сообщает lenta.ru.

По данным "Правительства для граждан", во время карантина в Казахстане было подано 311 онлайн-заявлений на расторжение брака и 1 152 тысячи заявлений на заключение брака.