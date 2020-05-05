Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы

67-летняя жительница Костаная поступила на лечение после того, как выпила уксусной кислоты. Через два дня она повторила суицидальную попытку, выбросившись с четвертого этажа, и разбилась насмерть.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения, пациентка поступила в больницу 29 апреля с ожогом пищевода. С ней работал психиатр, однако перевести ее в условия специализированного медучреждения было невозможно, женщина нуждалась в лечении в условиях терапевтического стационара. В ночь с 30 апреля на 1 мая она вновь попыталась покончить с собой. На этот раз попытка увенчалась успехом.

По данным "НГ", полученным из неофициальных источников, пенсионерка переживала из-за семейных проблем.