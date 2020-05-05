Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки

Жителям Курганской области, пострадавшим от спецмер в связи с пандемией коронавируса, будут бесплатно давать семенной картофель либо двух поросят, или теленка с запасом кормов, передает Znak.com. Об этом на своей странице в соцсети Instagram написал губернатор региона Вадим Шумков. По его словам, «поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия».

Фото: страница Вадима Шумкова / Instagram

«Категории получателей будут определяться, исходя из складывающейся ситуации, чтобы в первую очередь подстраховать тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным, — написал Вадим Шумков. — Постараемся при выдаче такой помощи проработать с предприятиями-переработчиками вопрос выкупа картофеля либо животных, с оплатой по сложившейся цене».

По словам губернатора, «конкретные категории, критерии и порядок предоставления такой поддержки будут отработаны за майские праздники. По завершении за разъяснениями обращаться нужно будет в органы социальной защиты по месту вашего проживания. Они будут формировать списки нуждающихся в такой форме поддержки. Также в эту работу обязательно будут вовлечены главы муниципалитетов».

Ранее в качестве мер по поддержке тех, кто потерял доход в пандемию, власти организовали общественные работы. На их оплату скинулись чиновники Курганской области — им удалось собрать 25 млн рублей.

Как сообщалось, в марте ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса, вспышка которого произошла в конце прошлого года в Китае. В Курганской области в связи с этим действуют режимы повышенной готовности и самоизоляции, в рамках которых граждане могут покидать свои дома, только чтобы купить продукты и лекарства. Открыты торговые центры, где есть продовольственные, хозяйственные и строительные магазины. В регионе действует пропускной режим для тех, кто выходит из дома по тем или иным делам. С 30 апреля по 10 мая в Зауралье введен «сухой закон», исключение составит лишь 8 мая.