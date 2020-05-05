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Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС

5 мая 2020, 16:36 |  Государство

Сегодня сдавать бесплатно тесты на коронавирус фактически реализована, однако подходы для проведения тестирования за счет фонда ОСМС сейчас на стадии разработки, сообщил в ходе онлайн брифинга заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Фото : almaty.tv

Мы должны понимать, что в целом коронавирусная инфекция относится к разряду особо опасных инфекций, поэтому по финансированию инфекция относится к гарантированному объему. Сегодня возможность сдавать тесты уже реализована. При наличии симптомов у человека можно проводить тестирование на уровне ПМСП. Если человек попадает в стационар, то в соответствии с протоколами диагностики лечения, они бесплатно проходят тесты, — объяснил Шоранов.

Параллельно, по его словам, наряду с гарантированным объемом, есть противоэпидемические мероприятия, в рамках которых также проводится забор тестов по каждому случаю.

Он напомнил, что по постановлению главного санитарного врача также есть категории граждан, которые обязаны проходить тестирование.

Это беременные женщины, пациенты кариологических и эндокринных отделений, а также пульмонологические отделение. Эта категория пациентов при направлении на плановую госпитализацию в рамках средств, которые мы выделили организациям ПМСП, могут проводить соответствующий анализ. Что касается пакета ОСМС, то вопрос поставлен министром. Нами вырабатываются определенные подходы и предложения, которые мы внесем в министерство здравоохранение, — заключил Шоранов.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не, я пас. хоть и застрахован.не пойду.
еще покажет чего.
меня и раньше когда гнали близкие на флюрографии разные ,
я открещивался как только мог.
если уж совсем домогали, ходил.
но результат был отрицательный.
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§ ACROS
Re: Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.05.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Что касается пакета ОСМС, то вопрос поставлен министром//

А, куда уходят мои деньги выплачиваемые в ОСМС за себя и за своих рабочих? На увеличение зарплаты врачам? На покупку оборудования для больниц ? А когда же они пойдут на меня?? И министр будет решать: делать или не делать мне анализ на КВИ за мои же деньги??
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* elektron
Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4942
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тест на коронавирус я бы тоже не стал добровольно делать.
Вот тест на наличие антител, для достоверности, переболел или нет, я бы сделал.
Но они пока только в Швейцарии закончили разработку и планируют производство в разных странах мира, остальные пока не достаточно точные.
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