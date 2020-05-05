Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС

Сегодня сдавать бесплатно тесты на коронавирус фактически реализована, однако подходы для проведения тестирования за счет фонда ОСМС сейчас на стадии разработки, сообщил в ходе онлайн брифинга заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Фото : almaty.tv

Мы должны понимать, что в целом коронавирусная инфекция относится к разряду особо опасных инфекций, поэтому по финансированию инфекция относится к гарантированному объему. Сегодня возможность сдавать тесты уже реализована. При наличии симптомов у человека можно проводить тестирование на уровне ПМСП. Если человек попадает в стационар, то в соответствии с протоколами диагностики лечения, они бесплатно проходят тесты, — объяснил Шоранов.

Параллельно, по его словам, наряду с гарантированным объемом, есть противоэпидемические мероприятия, в рамках которых также проводится забор тестов по каждому случаю.

Он напомнил, что по постановлению главного санитарного врача также есть категории граждан, которые обязаны проходить тестирование.

Это беременные женщины, пациенты кариологических и эндокринных отделений, а также пульмонологические отделение. Эта категория пациентов при направлении на плановую госпитализацию в рамках средств, которые мы выделили организациям ПМСП, могут проводить соответствующий анализ. Что касается пакета ОСМС, то вопрос поставлен министром. Нами вырабатываются определенные подходы и предложения, которые мы внесем в министерство здравоохранение, — заключил Шоранов.