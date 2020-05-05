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Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане

5 мая 2020, 09:08 |  Государство

Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение в Казахстане отменят 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает "Хабар 24".

© Reuters

"Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь развития", - сказал Токаев.

Президент отметил необходимость реализации программы по восстановлению экономического развития.

"Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач", - заявил он.

Вместе с тем конкурентоспособной должна быть и нация. Для этого нужно развивать человеческий капитал. Также важно наращивать бизнес-потенциал республики, поддерживать малые и средние предприятия. Всерьез заняться диверсификацией национальной экономики. Чтобы не быть импортозависимыми, необходимо максимально оживить отечественное производство.

В Казахстане по состоянию на 09.00 часов 5 мая выявлено 4049 случаев заражения коронавирусом, 1173 пациента выздоровели, 29 человек скончались. В мире количество подтвержденных случаев превысило 3,53 миллиона, выздоровели 1,13 миллиона человек, летальных исходов - 248 тысяч.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть 42500 платить не будут, а карантин продолжится?
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§ abaika95
Re: Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3843
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.05.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне ожидаемо,народу чето не понравился режим ЧП и карантина с выплатами и блэкджеком,получайте карантин без выплат и без блекджека))
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§ alex_60
Re: Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодые лет через пятьдесят внукам будут рассказывать,
какие тяжелые времена они пережили.
как сидели дома, и никуда не выходили.
и как они выжили,несмотря ни на что.
но им никто не поверит.
хотя за пятьдесят лет всякое еще может произойти
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§ Козлов я
Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.05.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
какие тяжелые времена они пережили.
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Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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