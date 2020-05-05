Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане

Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение в Казахстане отменят 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает "Хабар 24".

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"Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь развития", - сказал Токаев.

Президент отметил необходимость реализации программы по восстановлению экономического развития.

"Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач", - заявил он.

Вместе с тем конкурентоспособной должна быть и нация. Для этого нужно развивать человеческий капитал. Также важно наращивать бизнес-потенциал республики, поддерживать малые и средние предприятия. Всерьез заняться диверсификацией национальной экономики. Чтобы не быть импортозависимыми, необходимо максимально оживить отечественное производство.

В Казахстане по состоянию на 09.00 часов 5 мая выявлено 4049 случаев заражения коронавирусом, 1173 пациента выздоровели, 29 человек скончались. В мире количество подтвержденных случаев превысило 3,53 миллиона, выздоровели 1,13 миллиона человек, летальных исходов - 248 тысяч.