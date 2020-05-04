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На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб

4 мая 2020, 16:19 |  Государство

Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрел вопросы по смягчению ограничительных мер с 4 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Инстаграм.

В частности, принято решение разрешить передвижение на работу и обратно на личном автотранспорте (при наличии справки с места работы).

Разрешена работа:

1. Парикмахерских (только по предварительной записи);

2. Автосалонов, цветочных павильонов, фотосалонов, фотоателье, агентств по недвижимости, рекламных агентств, мастерских по ремонту бытовой и оргтехники;

3. Непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м с 10-00 до 17-00 часов;

4. Магазинов бытовой техники;

5. Магазинов оптики;

6. Медцентров, стоматологий (по предварительной записи);

7. Ломбардов, обменных пунктов;

8. Компаний информационно-коммуникационных технологий.

С 11 мая возобновят работу Центры обслуживания населения.

"Теперь в ЦОНах городов области граждане смогут получить услугу в «бумажном» формате только по тем видам услуг (97 услуг), которые недоступны в электронном формате и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz, - говорится в сообщении. - Посещение ЦОН будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414 или через специальный сервис на портале egov.kz. Без предварительной записи услуги оказываться не будут. Для социально уязвимых слоев населения будет действовать «льготное окно», в котором услугополучатель сможет получить все виды госуслуг, в том числе и электронные".

Фото со страницы arkhimed_mukhambetov в Инстаграм
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как людям добираться во все перечисленные...
На личном транспорте нельзя, автобусы не ходят.
И какая справка может быть скажем у владельца фотоателье?
Я разрешаю себе ездить?
Абсурд полнейший.
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§ Козлов я
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.05.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* alex_60
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//6. стоматологий (по предварительной записи);//

они и не закрывались.
сегодня был в стоматологии с утра.
наверное это секретная тайна.
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* alex_60
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до этого говорилось что главный- санитарный врач.
а не решения штаба. или акима.
где приказ сан врача?
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§ юля елиссева
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1535
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.05.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а когда выплатят повторно по 42500. Или все, побрили?
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* nmv85
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 04.05.20 - 17:27
Комментарий проходит проверку.
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* yudjin
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6570
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.05.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
до этого говорилось что главный- санитарный врач.

просто аким хайп решил поймать, увеличить число подписчиков в инстаграме?
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