На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб

Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрел вопросы по смягчению ограничительных мер с 4 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Инстаграм.

В частности, принято решение разрешить передвижение на работу и обратно на личном автотранспорте (при наличии справки с места работы).

Разрешена работа:

1. Парикмахерских (только по предварительной записи);

2. Автосалонов, цветочных павильонов, фотосалонов, фотоателье, агентств по недвижимости, рекламных агентств, мастерских по ремонту бытовой и оргтехники;

3. Непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м с 10-00 до 17-00 часов;

4. Магазинов бытовой техники;

5. Магазинов оптики;

6. Медцентров, стоматологий (по предварительной записи);

7. Ломбардов, обменных пунктов;

8. Компаний информационно-коммуникационных технологий.

С 11 мая возобновят работу Центры обслуживания населения.

"Теперь в ЦОНах городов области граждане смогут получить услугу в «бумажном» формате только по тем видам услуг (97 услуг), которые недоступны в электронном формате и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz, - говорится в сообщении. - Посещение ЦОН будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414 или через специальный сервис на портале egov.kz. Без предварительной записи услуги оказываться не будут. Для социально уязвимых слоев населения будет действовать «льготное окно», в котором услугополучатель сможет получить все виды госуслуг, в том числе и электронные".

Фото со страницы arkhimed_mukhambetov в Инстаграм