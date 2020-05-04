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Даурен Абаев освобожден от должности

4 мая 2020, 14:02 |  Государство
Даурен Абаев освобожден от должности, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Фото ©Турар Казангапов

"Указом Главы государства Даурен Абаев освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении Акорды.

Его назначили первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Новым министром информации и общественного развития стала Аида Балаева.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну Министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.

Также указом Главы государства Балаева освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Эту должность она занимала с июля 2019 года.

Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.

В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы. 

Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальником Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.

В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента. 

Награждена орденом "Құрмет", кандидат социологических наук.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Даурен Абаев освобожден от должности
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абаев по мне так более менее логично все обьяснял.
посмотрим как теперь будет.
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§ Обликоморале
Re: Даурен Абаев освобожден от должности
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7230
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.05.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно я копипаст вставлю..понравилось..
От ABISHEV ANALYTICS
Эра семидесятников
Сегодняшние назначения знаменуют окончательное закрепление в высших эшелонах власти чиновников, рождённых в 1970-е годы. Ранее 70-ки проникли в управление экономикой, теперь добрались и до идеологии. Это поколение включает в себя спикера Маулена Ашимбаева (1971 г.р.), замглавы АП Дауена Абаева (1979 г.р.), министра Аиду Балаеву (1974 г.р.), а также первого замглавы правящей партии Бауржана Байбека (1974 г.р.), советника президента Ерлана Карина (1976 г.р.) и даже секретаря Совбеза Асета Исекешева (1971 г.р.). Это не просто рутинная смена поколений. Их подростковый бунт совпал с падением советского коммунизма, а карьеру 70-ки начали уже при Независимом Казахстане.
Многие из них в той иной форме - через университет или стажировку - получили престижное западное образование.
Чему бы они не научились у старших товарищей, это всё равно другие люди: не лебезящие перед западным укладом жизни, но и не считающие его чем-то идеологически враждебным.
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§ Butch
Даурен Абаев освобожден от должности
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не лебезящие перед западным укладом жизни, но и не считающие его чем-то идеологически враждебным.

Кому "помолиться" чтобы это было действительно так? :lol:
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* alex_60
Даурен Абаев освобожден от должности
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Многие из них в той иной форме - через университет или стажировку - получили престижное западное образование.


только некоторых жалко,
по тюрьмам пошли ...
ну тут как, в семье не без урода.
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* alex_60
Re: Даурен Абаев освобожден от должности
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы"//

значит с русским языком проблем не будет.
тем более имени Абая университет.
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§ Обликоморале
Даурен Абаев освобожден от должности
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7230
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Кому "помолиться" чтобы это было действительно так?

Пока не знаю... но хотелось, что бы это именно было так
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