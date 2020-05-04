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Даурен Абаев освобожден от должности
"Указом Главы государства Даурен Абаев освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении Акорды.
Его назначили первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Новым министром информации и общественного развития стала Аида Балаева.
Фото ©Турар Казангапов
"Назначить Балаеву Аиду Галымовну Министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.
Также указом Главы государства Балаева освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Эту должность она занимала с июля 2019 года.
Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.
В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.
Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальником Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.
В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента.
Награждена орденом "Құрмет", кандидат социологических наук.
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