«Деревья - как пороховая бочка» - Когда начнут ликвидировать последствия апрельского урагана в лесхозах Костанайской области

Ураган, который обрушился на Костанайскую область 7 апреля, нанес большой ущерб не только городской и районной инфраструктуре, но и лесным массивам. Из 11-ти лесхозов региона больше всего пострадали посадки Аракарагайского учреждения лесного хозяйства.

К ним, в частности, относятся санатории «Сосновый бор», «Джайляу» и лесной массив рядом с поселком Красный Кордон.

Корреспонденты «НГ» побывали на территории Соснового бора 1 мая. По обе стороны асфальтовой дороги, ведущей к санаториям, нас «встретили» десятки вырванных с корнями сосен, сломанных берез, сваленных осин. Привычный поворот направо - на проселочную дорогу в сторону бора - и перед нами предстала еще более живописная картина. Сломанные пополам, словно простые карандаши, и лежащие штабелями сосны, выпирающие корнями с увесистыми комьями земли.

Площадка в бору, где расположены качели и лавочки для отдыхающих, практически вся завалена деревьями. Гулять здесь невозможно, а табличку «Береги лес от пожара» впору менять на «Береги лес от урагана».

Прогулочная дорога с расставленными указателями, фиксирующими количестве пройденных километров, расчищена примерно до 2-го километра, где есть поворот налево. Дальше по прямой - сплошной бурелом.

- В первую очередь расчистили дорогу до поворота на Красный Кордон, - рассказал «НГ» директор санатория «Сосновый бор» Дидар АУБАКИРОВ. - Сейчас лесники ждут разрешения от Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, чтобы начать уборку деревьев. Обещали начать с территории санаториев, потому что, как только карантин снимут, наверняка к нам поедут отдыхающие.

В Аракарагайском учреждении лесного хозяйства подтвердили, что начнут уборку леса от упавших деревьев с мест отдыха.

- Со дня на день ждем разрешения от комитета и надеемся на этой неделе приступить к уборке лесного массива, - сообщил директор Аракарагайского учреждения лесного хозяйства Дмитрий ХАРЧЕНКО. - Насколько мне известно, наше лесничество пострадало больше остальных. Говорят, на нас пришелся эпицентр урагана. На данный момент мы обследовали только половину наших лесных массивов.

Общая площадь Аракарагайского лесхоза - 48 520 га. 27 000 га занимают лесные массивы, около 10% из которых, по предварительному обследованию, пострадали от урагана.

- По нашим данным, урон нанесен деревьям, растущим на площади 1 000 гектаров, - объяснил директор Аракарагайского лесхоза. - При выявлении ущерба лесники обследуют каждое дерево с помощью специальной мерной вилки. В частности, замеряется диаметр ствола и по таблицам выводится кубомасса каждого дерева. Это очень кропотливая работа.

Помимо замеров нанесенного стихией ущерба, нужно еще время на санитарную уборку сваленных деревьев и их вывоз. Сейчас погибшие и уже сухие деревья представляют опасность.

- Такое количество сваленных деревьев это, по сути, пороховая бочка, - отмечает Харченко. - Начинается пожароопасный сезон, их нужно срочно вывозить. Плюс - время вредителей.

Как раз сегодня, 4 мая, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел селекторное совещание с акимами городов и районов по предупреждению степных и лесных пожаров. В частности, на ВКС сообщили, что для борьбы с пожарами в регионе есть 27 постов, обеспечивающих защиту 95 населенным пунктам.

Как отмечает директор лесхоза, даже старожилы не помнят, чтоб такой огромный ущерб лесному массиву наносила стихия. Природа словно сама произвела рубку. Правда, валила все подряд и под ее горячую руку попал «самый спелый лес», как выразился Харченко. Хотя лесники обычно вырубают больные и старые деревья. Теперь сломанный «спелый лес» придется вывозить и продавать на дрова.

О том, какой ущерб нанес ураган другим лесхозам области, «НГ» запросила информацию в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ