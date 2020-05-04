Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации

Министр здравоохранения Казахстана Елжан БИРТАНОВ ответил противникам массовой вакцинации в стране, сообщает zakon.kz.

Фото : MAMA.md

На своей странице в Facebook он разместил пост, где отметил:

"Пока у нас некоторые "товарищи" митингуют о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже распределяют очередь за вакцинами против коронавирусной Пандемии для своих народов".

"Похоже уже все распределили. Не исключено, что следующим летом во всех европах будут таблички "непривитым от COVID-19 вход воспрещен", - резюмировал глава Минздрава РК.