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Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации

4 мая 2020, 09:43 |  Государство

Министр здравоохранения Казахстана Елжан БИРТАНОВ ответил противникам массовой вакцинации в стране, сообщает zakon.kz.

Фото : MAMA.md

На своей странице в Facebook он разместил пост, где отметил:

"Пока у нас некоторые "товарищи" митингуют о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже распределяют очередь за вакцинами против коронавирусной Пандемии для своих народов".

"Похоже уже все распределили. Не исключено, что следующим летом во всех европах будут таблички "непривитым от COVID-19 вход воспрещен", - резюмировал глава Минздрава РК.
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Комментарии к новости
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§ Tenkisch
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 04.05.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый министр а мы что без европы прямо таки жить не сможем? Жили же при союзе без ейропы и счастливо жили. И откуда в нашем народе это слепое преклонение перед европой? Кто так старательно привил к ней любовь а к РОДИНЕ НЕНАВИСТЬ? Европейцы то и живут лучше нас лишь потому что РОДИНУ свою ЛЮБЯТ! А не имеют как у нас многие!

[Исправлено: Gljuk, 04.05.2020 - 10:01]
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§ maxsaf
Re: Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собрался в Европу - сделай прививку. :-)
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§ Сабыр
Re: Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,и вымрут 70% населения Земли с этой вакцинацией. Я,конечно,против. И это должно быть правом на выбор человека!
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§ maxsaf
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
И это должно быть правом на выбор человека!

Тогда и у государства по идее должен быть выбор - лечить вас или не лечить. На одном листке надо распечатать отказ от прививки против коронавируса, и тут же отказ от лечения в случае заражения этим вирусом. Подпишите ?
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§ abaika95
Re: Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.05.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/мы что без европы прямо таки жить не сможем? Жили же при союзе без ейропы и счастливо жили/



Товарищи поуеховшие в Европы,объясните товарищу как нам нужна и важна Европа и как там всё круто)



Цитата-/Да,и вымрут 70% населения Земли с этой вакцинацией. Я,конечно,против./


До этого вакцинировались и не вымирали а тут резко все вымрут) да конечно так и будет)



Цитата-/На одном листке надо распечатать отказ от прививки против коронавируса, и тут же отказ от лечения в случае заражения этим вирусом. Подпишите ?/


Нет вылечить должны от болезни но вакцинироваться не буду)))
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§ elektron
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.05.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну насчёт прививки от короны, я бы тоже не спешил. ;-)
А так вчера смотрел репортаж. В новых землях - ГДР, значительно меньше и случаев заражения и смертности. Потому что ГДР было обязательным делать прививки. И предположительно прививка против туберкулёза (бактериальная кстати, а не вирусная) и является ключевой. Пока только теории и предположения. Но наводит на размышления. Это так для противников прививок. ;-) И сторонников разного иммунитета, разных народов. :lol:

[Исправлено: elektron, 04.05.2020 - 05:44]
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§ maxsaf
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет вылечить должны от болезни но вакцинироваться не буду)))

Надо каждому сомневающемуся в вакцинации при первом же чихе колоть вакцину от короны. Не устраивает - иди чихать домой))
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§ abaika95
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.05.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/предположительно прививка против туберкулёза/



Я об этом ещё в марте писал Но вирусолог Бутч всё по полочкам расставил)



Цитата-/Надо каждому сомневающемуся в вакцинации/


Права и свободы нарушаются) у человека должен быть выбор умереть в старости или умереть молодым от вируса) я считаю им нужно разрешить второе)
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§ Victor Yang
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.05.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Да,и вымрут 70% населения Земли с этой вакцинацией. Я,конечно,против

http://youtu.be/N-8jkDqR58U[/video]

И самое плохое - антипрививочники повылезали в соцсети - пишут, репостят, "доказывают". А неокрепшие умы молодых мамаш на них ведутся.

[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2020 - 10:57]
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§ maxsaf
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Права и свободы нарушаются) у человека должен быть выбор умереть в старости или умереть молодым от вируса) я считаю им нужно разрешить второе)

Ну тогда и карантин можно снимать ))
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§ Victor Yang
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Права и свободы нарушаются) у человека должен быть выбор умереть в старости или умереть молодым от вируса) я считаю им нужно разрешить второе)

Так если бы речь шла о них самих - вопросов бы не было. Но речь идёт об их детях. А антипрививочники останутся жить дальше, потому как были привиты своими родителями.
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§ Butch
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тогда и у государства по идее должен быть выбор - лечить вас или не лечить

Хм!? Тогда должен быть и выбор лечить или нет курильщика от заболеваний легких и сердечно-сосудистых, пьянчужку от цирроза , обжор от заболеваний вследствие ожирения и чрезчур неправильного питания, и напротив фанатов стройности от анорексии. Палку-то не гните. :lol: Это такие же граждане и имеют такое же право на мед.обслуживание.
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§ Butch
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Надо каждому сомневающемуся в вакцинации при первом же чихе колоть вакцину от короны

И, кстати, вот это уже будет более чем бесполезно. Вакцина нужна как средство превентивной выработки антител до того как вирус или бактерия попал в организм. А если человек уже заболел то вакциной лишь добавится к уже имеющимся агентов против которых организму нужно будет бороться. :lol:
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* nmv85
Re: Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 04.05.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 80х начало 90х кто там вообще контролировал кому какую вакцину ставили и ставили ли вообще,света не было в регионах,нарушение хранения транспортировки,кто даст гарантию что мы от чего привиты или нет. И действие этих вакцин где прописано? на сколько лет они нас "защищают" . Судить о том что БЦЖ (убитые бациллы Коха) нас каким то образом спасут от коронавируса это абсурд товарищи, где научные доказательства где опыты? Слова к делу не пришьешь.
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§ лимон
Re: Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.05.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"во всех европах"
не знал что "европ" много
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