Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 3988 случаев (+68 за сутки),
1107 выздоровевших (+23 за сутки), 27 умерли (+0 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
50 случаев (+0 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации
4 мая 2020, 09:43 | Государство
Министр здравоохранения Казахстана Елжан БИРТАНОВ ответил противникам массовой вакцинации в стране, сообщает zakon.kz.
Фото : MAMA.md
На своей странице в Facebook он разместил пост, где отметил:
"Пока у нас некоторые "товарищи" митингуют о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже распределяют очередь за вакцинами против коронавирусной Пандемии для своих народов".
"Похоже уже все распределили. Не исключено, что следующим летом во всех европах будут таблички "непривитым от COVID-19 вход воспрещен", - резюмировал глава Минздрава РК.
Последние новости
04.05.20 16:19 На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
04.05.20 14:02 Даурен Абаев освобожден от должности
04.05.20 13:53 Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
04.05.20 12:29 «Деревья - как пороховая бочка» - Когда начнут ликвидировать последствия апрельского урагана в лесхозах Костанайской области
03.05.20 13:53 Как выглядит восстановленная Ак-мечеть в Костанае?
03.05.20 10:36 Участницей онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» стала ученица школы-гимназии города Тобыл
02.05.20 21:08 «Делаем скидку и снимаем охрану» - Чем завершился спор руководителя рынка с предпринимателями в Житикаре
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 82
Пользователей: 4
Всего: 86
Вы гость здесь
Пользователей: 4
Всего: 86
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020