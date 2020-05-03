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Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"

informburo.kz

3 мая 2020, 13:11 |  Государство

Единый дистрибьютор лекарственных средств – ТОО "СК-Фармация" закупил 20 наименований вакцин на сумму 18,2 млрд тенге для бесплатной иммунизации казахстанцев, передает informburo.kz. Об этом председатель правления "СК-Фармация" Берик Шарип сообщил на своей странице в Facebook.

Берик Шарип отметил, что пока мир с нетерпением ждёт появления универсального лекарства или вакцины от коронавирусной инфекции, Казахстан закупил вакцины для прививок, входящих в национальный календарь.

"Для иммунизации казахстанцев "СК-Фармация" закупает 20 наименований вакцин. На 2020 год вакцины для казахстанцев Единый дистрибьютор закупил на сумму 18,2 млрд тенге. Вакцины, которые закупаются для казахстанцев, помогают защитить от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатитов А и В, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита, брюшного тиф, клещевого энцефалита, ежегодных эпидемий – болезней, от которых так же, как и сейчас от КВИ, умирали сотни тысяч людей, и появления лечения от которых также с нетерпением ждало человечество", – написал глава "Ск-Фармация".

Он сообщил, что некоторые вакцины Казахстан закупает напрямую у мировых лидеров в производстве вакцин – Glaxo, Pfizer и Sanofi. Кроме того, вакцины закупаются через ЮНИСЕФ.

Все вакцины проходят многоступенчатую проверку как при регистрации, так и при ввозе каждой новой партии в страну, отметил Берик Шарип и заявил, что их качество соответствует всем требованиям, не только казахстанским, но и международным.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9408
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.05.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один профессор сказал, что вакцину нужно проверять от 9 месяцев до полугода. Потому как если молодым её в колят. А вдруг потом они без плодные станут. Я готов. Дети есть. Ещё 45 детей не хочу, вернее хочу но не вытяну, финансово). Начинайте с меня. Доброволец.
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§ Козлов я
Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.05.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
до полугода

А это больше 9 месяцев? :-o

Цитата:
Vit:
Ещё 45 детей не хочу, вернее хочу но не вытяну
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Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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