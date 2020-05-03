Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"

Единый дистрибьютор лекарственных средств – ТОО "СК-Фармация" закупил 20 наименований вакцин на сумму 18,2 млрд тенге для бесплатной иммунизации казахстанцев, передает informburo.kz. Об этом председатель правления "СК-Фармация" Берик Шарип сообщил на своей странице в Facebook.

Берик Шарип отметил, что пока мир с нетерпением ждёт появления универсального лекарства или вакцины от коронавирусной инфекции, Казахстан закупил вакцины для прививок, входящих в национальный календарь.

"Для иммунизации казахстанцев "СК-Фармация" закупает 20 наименований вакцин. На 2020 год вакцины для казахстанцев Единый дистрибьютор закупил на сумму 18,2 млрд тенге. Вакцины, которые закупаются для казахстанцев, помогают защитить от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатитов А и В, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита, брюшного тиф, клещевого энцефалита, ежегодных эпидемий – болезней, от которых так же, как и сейчас от КВИ, умирали сотни тысяч людей, и появления лечения от которых также с нетерпением ждало человечество", – написал глава "Ск-Фармация".

Он сообщил, что некоторые вакцины Казахстан закупает напрямую у мировых лидеров в производстве вакцин – Glaxo, Pfizer и Sanofi. Кроме того, вакцины закупаются через ЮНИСЕФ.

Все вакцины проходят многоступенчатую проверку как при регистрации, так и при ввозе каждой новой партии в страну, отметил Берик Шарип и заявил, что их качество соответствует всем требованиям, не только казахстанским, но и международным.