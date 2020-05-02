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«Делаем скидку и снимаем охрану» - Чем завершился спор руководителя рынка с предпринимателями в Житикаре

Ольга СИДОРОВА

2 мая 2020, 21:08 |  Общество

Встреча арендаторов и главы Центрального рынка Амангельды БИСЕМБАЕВЫМ прошла сегодня, 2 мая, днем. Он отметил, что сейчас тяжело не только предпринимателям, но и администрации рынка.

Фото из архива "НГ"

- Вижу ваше требование, вижу, что просите скидку 50%. Мы соглашаемся на это, но снимаем охрану, убираем видеонаблюдение, за ваши контейнеры мы никакой ответственности нести не будем, - заявил арендодатель. - То, что у вас там лежит товар на миллионы, вы это все забирайте, увозите домой! Как только снимут карантин, вы все можете завести снова в контейнеры и начать торговать.

Предприниматели пытались привести в пример Наримановский рынок в Костанае, где предпринимателей полностью освободили от арендной платы на 3 месяца, начиная с 20 марта. Но их резко перебили, сообщив, что «Наримановка» - государственный рынок, а в Житикаре - частный рынок и частные дела.

- Не сравнивайте цены по аренде там и у нас, - сказал Бисембаев. - Вы платите аренду 15 000 тенге, это выходит 500 тенге в день. Сейчас пачка сигарет стоит 500 тенге, даже больше. Мы что, на 500 тенге должны охранять? Мы живем в самом криминальном городе области, чего вы от нас еще хотите? 5-6 квартир в городе у нас каждый день обворовывают.

- У нас отопления нет, за свет мы сами платим, на этот период дворники у нас на рядах убираться не будут, ещё охрану вы снимете и видеонаблюдение, – возмутились предприниматели. - Мы же не просим скидку на постоянной основе, а только на данный период - на период ЧП и карантина.  У нас нет никаких прав, только обязанности! Пришли первый раз за 20 лет, просим понять нас!

- Хорошо, тогда на период ЧП и карантина, с 16 апреля до 11 мая, мы делаем вам скидку 25%, итого - 11 250, в день - 375 тенге, это всего 3 булки хлеба в день. Либо так, либо 50% и снимаем охрану.

Теперь предпринимателям нужно решать другой вопрос - где взять эти 375 тенге в день, когда все деньги вложены в товар, который сейчас невозможно продать.
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§ stratosfera_Z
Re: «Делаем скидку и снимаем охрану» - Чем завершился спор...
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 02.05.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто позор! Бисембаев сказал что Жетикара это просто какойто воровской квартал, а не город, который не под властен никому кроме его охраны!
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
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