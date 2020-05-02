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Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности
2 мая 2020, 15:47 | Государство
В Сети рассылают фейковое видео о якобы отставке Назарбаева.
Рассылаемое в социальных сетях видеозапись о якобы "отставке Нурсултана Назарбаева со всех постов" является фейком. Об этом заявил пресс-секретарь Первого Президента, передает zakon.kz.
- Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках, - написал в Twitter Айдос Укибай.
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