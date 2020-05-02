Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности

В Сети рассылают фейковое видео о якобы отставке Назарбаева.

Рассылаемое в социальных сетях видеозапись о якобы "отставке Нурсултана Назарбаева со всех постов" является фейком. Об этом заявил пресс-секретарь Первого Президента, передает zakon.kz.

- Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках, - написал в Twitter Айдос Укибай.