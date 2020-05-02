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Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности

2 мая 2020, 15:47 |  Государство

В Сети рассылают фейковое видео о якобы отставке Назарбаева.

Рассылаемое в социальных сетях видеозапись о якобы "отставке Нурсултана Назарбаева со всех постов" является фейком. Об этом заявил пресс-секретарь Первого Президента, передает zakon.kz.

- Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках, - написал в Twitter Айдос Укибай.
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Комментарии к новости
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* drakon
Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19125
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.05.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про Даригу? Может тоже - фейк?... :oops:

[Исправлено: drakon, 02.05.2020 - 16:14]
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§ elektron
Re: Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4927
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.05.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да чела за информацию о блок постах штрафанули, а потом блок посты установили. И где справедливость? 8-)
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§ elektron
Re: Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4927
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.05.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно это повеселило, в качестве оф. источников ;-)
//Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках, - написал в Twitter Айдос Укибай.// 8-)
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§ Victor Yang
Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12663
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да чела за информацию о блок постах штрафанули, а потом блок посты установили. И где справедливость?

За попутку убийства пенсионера человека посадили, а пенсионер всё равно умер через месяц. Где справедливость?
Это так - аналогия.
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§ elektron
Авторов фейкового видео о Елбасы привлекут к ответственности
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4927
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.05.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это так - аналогия.

Ну это если для тебя уголовно-процессуальное дело с информацией в аналоге стоит?
Для меня лично вещи не совместимые и не сравнимые. 8-)
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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