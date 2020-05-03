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Участницей онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» стала ученица школы-гимназии города Тобыл

Евгений ПОЛУЯНОВ

3 мая 2020, 10:36 |  Общество

В начале апреля телеканал «Победа» и Первый канал объявили о начале открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Небольшие  ролики  с отрывками из стихотворений и песен транслируются на этих телеканалах. 

Ученица 11 класса школы-гимназии города Тобыл Костанайского района Яна ГАРЬКУША прислала на конкурс видеоролик, в котором она читает стихотворение Булата Окуджавы «Ах, война…».

 - Ссылку на конкурс мне прислала моя знакомая, - рассказала "НГ" Яна. - Я решилась не сразу, думала пару дней. Но все же решила участвовать - как говорится, набраться немного и такого опыта. Ведь после окончания школы я собираюсь поступать в КГУ на журналиста. Кроме того,  занимаюсь в театральной студии «Софит» Русского драматического театра,  поэтому литературное творчество мне очень близко.

Военная тема для Яны была всегда важной - девушка участвует в студийных работах, а также в театрализованных представлениях, которые 9 мая  проходят на площади райцентра, где она с другими учениками танцует под военные песни.

Среди авторов песен на тему войны Булат Окуджава занимает особое место. Яна выбрала его стихотворение «Ах, война…», песня на этот текст больше известна как «До свидания, мальчики…». Но вокальных данных, признается девушка, у нее нет, а стихотворение как-то ближе по душе. Читая его, Яна решила так выразить своё отношение к времени, когда практически со школьной скамьи уходили на фронт её сверстники, мальчики-выпускники.

В ее семье День Победы всегда чтут  и отмечают. Мама, как работник районного отдела образования, участвует в шествии «Бессмертный полк». Прабабушка Яны была тружеником тыла, поэтому также достойна быть в этом строю.

Конкурс продлится до 9 мая. Исполнители, набравшие больше всего голосов, пройдут в финал и смогут стать участниками гала-концерта на ТВ, отправиться в путешествие по местам боевой славы или получить ценные призы. 

Поддержать Яну можно, проголосовав за нее под видео на странице конкурса.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Участницей онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» стала...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9408
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.05.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хотел бы я что б меня так отправляли на войну.
Режиссёр. Подумай))) :lol:
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§ Vit
Re: Участницей онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» стала...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9408
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.05.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоронку прислали что ли?
Профайл

§ Vit
Re: Участницей онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» стала...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9408
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.05.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На войну проважают, молча. С слезами Понимая что возможно больше не увидят.
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