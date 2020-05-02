Токаев о законе "О ветеранах": Новый закон систематизирует и упорядочивает льготы

Закон "О ветеранах" позволит более эффективно оказывать социально-правовую поддержку всем ветеранам, включая фронтовиков и тружеников тыла, сообщает informburo.kz. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивное интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Фото Акорда

"В Казахстане с большой заботой относятся ко всем воинам-участникам Великой Отечественной войны. Для нас они все герои. Мы чтим память павших на фронте воинов. Окружаем вниманием и почестями ветеранов. По случаю 75-летия Победы каждый ветеран получит на руки один миллион тенге. Не обделены вниманием и труженики тыла. Война затронула практически каждую казахстанскую семью. Поэтому 9 Мая для нас – это день памяти. Новый закон систематизирует и упорядочивает льготы ветеранам. Расширен и уточнён список категорий лиц, которые будут пользоваться поддержкой государства. В целом закон позволит более эффективно оказывать социально-правовую поддержку всем ветеранам, включая фронтовиков и тружеников тыла", – сказал президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что новый закон затронет и тех казахстанцев, которые были задействованы в выполнении международных обязательств Казахстана по поддержанию мира и безопасности, участвовали в боевых действиях, в том числе в Афганистане и других горячих точках. А также тех, кто участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии.

Закон "О ветеранах" был принят Парламентом Казахстана 28 апреля 2020 года. Посмотреть его можно здесь.

В интервью телерадиокомпании "Мир" Касым-Жомарт Токаев рассказал также о своём отце и дяде, которые были фронтовиками.

"Судьба моего отца с самого детства была непростой. Он рано осиротел. Воспитывался в детском доме, затем в интернате, потом началась война, которая стала для него очередным испытанием на мужество и стойкость. Он многое вынес на войне, прошел через ее страшные жернова. Смог преодолеть страхи и горести. Но отец, как и многие другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих переживаниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их героизме и огромном желании вернуться домой с победой отец рассказал в своей автобиографической книге "Солдат ушёл на войну", – поделился Касым-Жомарт Токаев.

Он рассказал, что после войны его отец в военной форме на костылях поступил на филологический факультет Казахского государственного университета в Алма-Ате. Затем пошёл работать журналистом. Занялся писательским трудом. Он считается основоположником детективного жанра в казахской литературе.

"Недавно я узнал, что в Омске, где в феврале-июне 1945 года он проходил лечение после тяжёлого ранения, на фасаде госпиталя ветеранов войны установлена мемориальная доска, посвящённая моему отцу. Я благодарен властям Омской области и города за память о моем отце и в целом о ветеранах войны", – рассказал президент.

Он также поделился историей своего дяди Касыма. Старший брат отца погиб во время Ржевской битвы и был похоронен в братской могиле.

"Отец очень сильно скучал по нему, хранил все письма и фотографии. Всю свою жизнь он искал любую информацию о месте его захоронения. Иногда мне казалось, что отец надеется на чудесное воскрешение своего брата. Но, как известно, в то время многие документы были засекречены, в том числе и те, которые касались Ржевской битвы. И лишь когда в середине 2000-х годов были открыты архивы Министерства обороны России в Подольске, нам удалось выяснить место его захоронения. Я взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревню Трубино, меня сопровождал мой сын. И там, в братской могиле, я рассыпал эту землю с могилы отца. А затем взял горстку земли с могилы своего дяди и привез в Алматы", – рассказал глава государства.