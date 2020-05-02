С курорта - на больничную койку: чему научил коронавирус супругов из Костаная

Жительница Костаная и ее муж полтора месяца не были дома. Желанный отдых в Египте привел их на больничную койку. После возвращения с курорта супруги провели почти две недели в карантинном центре, а затем лечились в стационаре. О своем пути к выздоровлению Анна (имя изменено) рассказала Sputnik Казахстан.

Иллюстративное фото /Sputnik

До 3 апреля в Костанайской области не было коронавируса. Регион оставался последним "чистым" в Казахстане.

Первый случай был выявлен у 29-летней девушки, которая вернулась с отдыха в Египте. Тем же рейсом прибыла Анна и ее супруг. У них COVID-19 подтвердился 7 апреля.

"Нам с мужем повезло, болезнь протекала в легкой форме. Но мы были растеряны. Странное ощущение было – вроде здоров, а говорят – болен. Спасибо врачам и всему медперсоналу за профессионализм и оперативность. До сих пор есть ощущение страха от мысли, что было бы, если бы врачи не сработали слаженно", - делится Анна.

Первая поездка за границу: интерес сильнее страха

Пара отправилась на отдых, когда коронавирус уже был объявлен пандемией, но выезд из страны еще не закрыли. Тогда в Казахстане не было ни одного зараженного.

"До последнего сомневались, ехать или нет. Я очень боялась, я мнительная. Еще когда вирус был только в Китае, я носила маски и мужу говорила надевать. Перед отъездом оба переживали, но в турфирме заверили, что в Египте все спокойно. Это был мой первый вылет за границу. Интерес взял вверх над страхом", - рассказывает девушка.

Супруги точно не знают, где они заразились: на отдыхе или во время перелета. Симптомы появились спустя почти две недели после прилета на родину.

Аэропорт - карантин - буран - госпиталь

Семья успела вернуться в Казахстан как раз к началу закрытия границ и попала в карантин в Алматы.

"Сначала нас в Алматы поместили в провизорный госпиталь, сутки мы пролежали там. Пришел отрицательный тест. Когда вернулись домой, нас сразу поместили на карантин в Тобыле. В самолете оказался зараженный. На 12-й день тест на коронавирус дал положительный результат", - вспоминает Анна.

Тогда было принято решение о переводе больных в инфекционную больницу.

"Это было 7 апреля. Помните, какая была погода: буран, снег! Муж очень переживал, у него клаустрофобия. В капсуле (для перевозки больных) не очень комфортно, да что уж там – страшно", - говорит Анна.

Но медиков погода не напугала, действовали они слаженно, приободрили перепуганных супругов.

"В какой-то момент скорая застряла в сугробе. Пока пробивались сквозь заносы и метель, ко мне постоянно подходили врачи, спрашивали, как мое состояние, все ли хорошо. В общем, скорая помощь на высшем уровне сработала", - улыбается девушка.

В здравии и в болезни

Девушка признается, череда событий оказалась настоящей проверкой для нее и супруга. Говорит, это еще больше укрепило брак.

"Когда пришел положительный результат, у меня были слёзы, полное отрицание ситуации. Страх, паника, но потом успокоилась. В целом нам очень повезло, что все полтора месяца мы были вместе. Это нас спасало, отвлекало от тяжелых мыслей. В какой-то момент мы подумали - главное, мы вместе, под присмотром специалистов, главное - выздороветь, а домой попасть успеем. Сейчас радуемся, что никого не заразили", - делится Анна.

Девушка с теплотой вспоминает медиков в больнице и карантинном стационаре.

"В областной больнице, например, Галина Ивановна, медсестра, переживала за нас, как за родных детей. Следила за нашим питанием, чтобы ничего вредного, всегда старалась по максимуму помочь. Сам главный врач больницы Юрий Сергеевич (Моисеев) поддерживал с нами связь. Всем спасибо", - говорит девушка.

"Сжечь их!"

Во время лечения супруги старались не пользоваться социальными сетями, хотя поддерживали связь с родственниками, чтобы те не переживали. Тяжелее всего, по признанию Анны, было читать негативные комментарии о коронавирусных больных.

"Телефоны не отбирали, в интернете не ограничивали, но предупредили, что снимать и выкладывать в Сеть нельзя – распоряжение Минздрава. Мы и не пытались. Расстраивали агрессивные комментарии под статьями в одном из городских СМИ: "Сжечь их", "Все из-за них случилось". Теперь вот могу ответить им: люди, никто не застрахован и никто не знает, что с нами может случиться", - считает Анна.

Как вторая свадьба

О болезни супруги сообщили родственникам и друзьям не сразу. Но те уже были в курсе и очень переживали.

"Они знали, что мы летим отдыхать, думаю, не сложно сопоставить факты и сделать выводы - год рождения, Египет. Все это появилось в СМИ и совпало", - вспоминает Анна.

Сейчас супруги уже дома, только успевают отвечать на звонки и сообщения.

"Мы приехали домой около часу дня и до сих пор принимаем звонки и поздравления, как будто еще раз поженились", - смеется девушка.

За полтора месяца отсутствия Анна и ее муж успели соскучиться по дому, поэтому еще две недели обязательного карантина их не страшат.

"Непривычно было заходить в дом. Прямо волнение было, трепет. Мы научились ценить свободу и жизнь в целом. И это не громкие слова. Вот "отсидим" еще положенный домашний карантин, а потом действительно выдохнем. У меня скоро день рождения и я надеюсь, что в ближайшее время все наладится и будет как прежде", - говорит Анна.

За это время Анна поняла, как соскучилась по ежедневным мелочам, из которых состоит обычная жизнь.

"Муж дома сразу попросил сделать ему капучино и бутерброд. В ближайшее время я начну заниматься дома спортом. Муж собирается учить английский", - делится девушка.

Поддержите врачей!

За время болезни пара много узнала о коронавирусе и работе врачей. Теперь Анна просит казахстанцев соблюдать карантин, чтобы страна могла быстрее победить болезнь.

"Дорогие врачи, медсестры, санитары! Теперь я знаю – герои рядом. Мы просто их не замечаем. Терпения вам, не обращайте внимания на злых людей. Здоровья вам!" - желает девушка.