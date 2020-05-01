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Новый способ сохранить госномер при продаже авто появился в Казахстане

1 мая 2020, 16:55 |  Государство

В Казахстане запустили онлайн-услугу для сохранения государственного регистрационного номерного знака при продаже автомобиля. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Друзья, вы, наверное, слышали, что за период ЧП более 4,5 тысячи граждан оформили свою машину через портал. Но некоторые не могли это сделать, потому что хотели при продаже машины сохранить за собой госномер. Причины на это у каждого свои. Кто-то хочет оставить из-за удачной комбинации цифр, у кого-то с номерами связаны какие-то эмоции. Этот вопрос поднимали цифровые комиссары, и мне даже писал по этому поводу один молодой человек. Он хотел при продаже машины оставить номер 362, который в его регионе считается сакральным и служит ему талисманом", - написал Жумагалиев в Facebook.

По его словам, эти комментарии передали сотрудникам МВД (они являются услугодателями), и они совместно с АО "НИТ" разработали и автоматизировали процесс сохранения номера при перерегистрации авто.

"Кстати, раньше в спецЦОНе это тоже происходило в бумажном формате, гражданин писал заявление, а сотрудники ЦОН передавали его в Комитет административной полиции МВД.

Вчера участвовал в тестировании этого сервиса, сегодня его уже запустили. Теперь это можно будет сделать на портале (egov.kz). Снимая с учета машину при продаже, нужно будет поставить галочку рядом с "Сохранить государственный регистрационный номерной знак", и госномер останется за прежним владельцем", - добавил министр.
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: Новый способ сохранить госномер при продаже авто появился в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.05.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А раньше, эту услугу нельзя чтоли было сделать? Именно в сейчас мол появилась такая возможность. Всё таки есть плюсы у этого коронавируса 🤤
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§ Я
Re: Новый способ сохранить госномер при продаже авто появился в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 01.05.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сохранить номер за машиной возможно ?
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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