Миллион медицинских масок пытались вывезти из Казахстана

Миллион медицинских масок на сумму 118 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана под видом продовольственных товаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Контрабандный товар задержали на автомобильном пункте пропуска "Қайрақ".

"1 мая 2020 года департаментом Пограничной службы КНБ по Костанайской области предотвращен незаконный вывоз медицинских масок в количестве более миллиона штук. Предварительная сумма изъятых средств защиты составляет более 118 миллионов тенге. Организаторы прятали средства индивидуальной защиты в грузе с товарами народного потребления", - говорится в сообщении КНБ.

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее более 400 тысяч медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию.

Напомним, что из Казахстана запретили вывозить медицинские маски и другие средства защиты. Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья граждан Республики Казахстан.