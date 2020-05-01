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Миллион медицинских масок пытались вывезти из Казахстана

1 мая 2020, 14:32 |  Криминал

Миллион медицинских масок на сумму 118 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана под видом продовольственных товаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Контрабандный товар задержали на автомобильном пункте пропуска "Қайрақ".

"1 мая 2020 года департаментом Пограничной службы КНБ по Костанайской области предотвращен незаконный вывоз медицинских масок в количестве более миллиона штук. Предварительная сумма изъятых средств защиты составляет более 118 миллионов тенге. Организаторы прятали средства индивидуальной защиты в грузе с товарами народного потребления", - говорится в сообщении КНБ.

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее более 400 тысяч медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию.

Напомним, что из Казахстана запретили вывозить медицинские маски и другие средства защиты. Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья граждан Республики Казахстан.
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Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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