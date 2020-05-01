О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал российский Первый канал

Авторы передачи "Человек и закон" на Первом канале посвятили ролик основателю Microsoft Биллу Гейтсу и его роли в распространении коронавируса по миру.

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В видео под названием "Троянский конь мировой пандемии" создатели пересказали распространенные в Сети неподтвержденные конспирологические теории, которые гласят, что миллиардер хочет истребить часть человечества, передает Tengrinews.kz.

Ведущий программы Алексей Пиманов, рассказал, что готов поговорить о теории заговора, потому что это "уж больно сногсшибательная новость".

Программа началась с фрагмента об Event 201. Это учения, в которых рассматривалось влияние пандемии на население и экономику. Они проходили в октябре прошлого года, а проводил их университет Джонса Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума.

В ходе сюжета авторы оправдывали тех, кто поддерживает конспирологию в отношении Гейтса. В качестве примера привели вакцинацию жителей стран Африки и Азии, в результате которой жители пострадали от разных заболеваний и побочных эффектов, включая смертельные случаи.

"Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить популяцию планеты", - заявил голос за кадром.

В конце видео зрителям предложили поразмышлять о мире с вакцинами, в которые инвестирует основатель Microsoft. Затем речь зашла о "чипировании человечества". Авторы программы считают, что это позволит отключать неугодных людей от системы.

Ранее сообщалось, что один из богатейших людей на планете Билл Гейтс неожиданно стал героем новой конспирологической теории, в которой он выступает как "создатель нового коронавируса".