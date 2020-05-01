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О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал российский Первый канал

1 мая 2020, 15:40 |  Общество

Авторы передачи "Человек и закон" на Первом канале посвятили ролик основателю Microsoft Биллу Гейтсу и его роли в распространении коронавируса по миру.

REUTERS©

В видео под названием "Троянский конь мировой пандемии" создатели пересказали распространенные в Сети неподтвержденные конспирологические теории, которые гласят, что миллиардер хочет истребить часть человечества, передает Tengrinews.kz.

Ведущий программы Алексей Пиманов, рассказал, что готов поговорить о теории заговора, потому что это "уж больно сногсшибательная новость".

Программа началась с фрагмента об Event 201. Это учения, в которых рассматривалось влияние пандемии на население и экономику. Они проходили в октябре прошлого года, а проводил их университет Джонса Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума.

В ходе сюжета авторы оправдывали тех, кто поддерживает конспирологию в отношении Гейтса. В качестве примера привели вакцинацию жителей стран Африки и Азии, в результате которой жители пострадали от разных заболеваний и побочных эффектов, включая смертельные случаи.

"Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить популяцию планеты", - заявил голос за кадром.

В конце видео зрителям предложили поразмышлять о мире с вакцинами, в которые инвестирует основатель Microsoft. Затем речь зашла о "чипировании человечества". Авторы программы считают, что это позволит отключать неугодных людей от системы.

Ранее сообщалось, что один из богатейших людей на планете Билл Гейтс неожиданно стал героем новой конспирологической теории, в которой он выступает как "создатель нового коронавируса".
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7200
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.05.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забрали лавры у Игорь Прокопенко 8-)
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§ peshexod
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3476
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.05.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая НГ, я вас умоляю ...
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§ elektron
О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал российский Первый канал
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.05.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мир сходит с ума?!
//В ходе сюжета авторы оправдывали тех, кто поддерживает конспирологию в отношении Гейтса. В качестве примера привели вакцинацию жителей стран Африки и Азии, в результате которой жители пострадали от разных заболеваний и побочных эффектов, включая смертельные случаи.//
Бил Гейтс не проводит вакцинации. Он спонсирует миллиарды в проекты благотворительные.
Но занимаются спасением другие. Бред полный, ужос, куда катится мир... :-o

[Исправлено: elektron, 01.05.2020 - 11:01]
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§ drakon
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19132
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.05.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговаривал, я с Биллом, по телнфону.
Всё так и есть, как говорят... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.05.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Биллу Гейтсу и его роли в распространении коронавируса по миру


Ойбай. Не обновляйтесь до Windows 10, наверное через неё :lol: :lol: :lol: А о сокращении и правда бы подумать Китаю, Индии и Бангладеш с Зимбабве. Последним с такой рождаемостью к 2050му году обещают по 200-300 миллионов населения. А на Земле более 10 миллиардов.
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§ сайлау курманов
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3723
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.05.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть всё идёт своим чередом, не надо ни сгущать, ни разбавлять, пусть будет так как есть, посмотрим что будет
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§ peshexod
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3476
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.05.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Разговаривал, я с Биллом, по телнфону. Всё так и есть, как говорят...

:lol: :lol:
А мне он сказал, что это брЯхня!
На самом деле это Лукашенко затеял, а что бы не спалиться не вводит карантин!
Делает вид что вируса нет :lol:
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§ electro
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 01.05.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу так:
не он, так кто-нибудь другой, позарившись на бабло, будет работать (или уже работает) над подобными планами. Обвинять надо чертей, кто эти исследования заказывает
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§ olegggon
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.05.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы сделали альтернативу винды (кроме линукса). Тогда бы он по другому запел.
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§ Butch
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 867
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.05.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за люди эти люди?! :-) Всё-то им хочется чего-нибудь бояться, кому вируса, кому Гейтса, кому вируса от Гейтса :lol:
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§ Сыкымы
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1106
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.05.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Разговаривал, я с Биллом, по телнфону.


Это "побочка" после применения "антисептика" :lol: 8-) :-o

Цитата:
drakon:
Вот думаю, можнт Антисептиком, немного руки - протереть? В обед...


Надо было только руки протереть, а Вы ещё внутренне накатили... :lol:
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§ Сыкымы
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1106
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.05.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Делает вид что вируса нет


У нас полгорода делают вид, что вируса нет или им уже переболели... :lol: :lol: :lol: Да и в других городах/странах тоже...
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§ elektron
О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал российский Первый канал
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.05.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Да и в других городах/странах тоже...

Вот тут и встаёт вопрос, кто управляет миром. Под чью дудку все мы (с разными ограничениями) пляшем?
Мне как то поднадоело. :lol:
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§ stratosfera_Z
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 01.05.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это каким надо быть имбицилом, чтобы такое показать! Понятно что зрители первого канала это зомбированные пенсионеры и другие недалекие.
А что про вакцины Билла в африки то они спасли около 5 млн детей от целой россыпи опасных болезней и инфекций.
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§ maxsaf
Re: О планах Билла Гейтса истребить часть человечества рассказал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.05.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится как то давно проскальзывала информация, что команда миллиардера занимается введением злаков на основе сорго. Кто не в курсе - это вроде то из чего веники делают. Крайне живучая дрянь, не боится засухи. Целью было выведение культуры, пригодной в пищу, поскольку реально от голода погибают миллионы и это не гуманно. Видимо ничего не получилось 8-)
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