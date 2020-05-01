Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 3551 случай (+197 за сутки),
879 выздоровевших (+21 за сутки), 25 умерли (+0 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
50 случаев (+1 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
В челлендже по переодеванию на перекладине принял участие костанайский пожарный
1 мая 2020, 13:11 | Общество
Видео упражнения, которое выполняет сотрудник пожарной части города Тобыл ДЧС Костанайской области Назар Бектемисов, прислал "НГ" его коллега.
Челлендж по переодеванию на перекладине запустили пожарные из Павлодара. Как передавал Tengrinews.kz, весь процесс выглядит довольно необычно. Чтобы надеть в таком положении брюки, спасателям приходится висеть на одной руке. С верхней частью обмундирования все еще сложнее: некоторые огнеборцы для этого виснут на перекладине вниз головой, освобождая тем самым руки. Тем не менее, со своей задачей мужчины справляются довольно быстро и ловко.
Последние новости
01.05.20 14:32 Миллион медицинских масок пытались вывезти из Казахстана
30.04.20 20:44 COVID-19 как сопутствующее заболевание - результат расследования смерти пенсионерки в Аркалыке
30.04.20 17:07 Сорок пять пакетов с баурсаками привезли жителям карантинного подъезда многоэтажки Костаная
30.04.20 16:42 "Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
30.04.20 13:23 Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном
30.04.20 10:39 Чемпионат Казахстана по футболу намерены возобновить в июне, матчи будут проходить без зрителей
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 68
Пользователей: 2
Всего: 70
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 70
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020