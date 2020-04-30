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Сорок пять пакетов с баурсаками привезли жителям карантинного подъезда многоэтажки Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, 30 апреля, жителям закрытого на карантин подъезда дома № 44 по ул. Л.Беды привезли 45 пакетов с горячими баурсаками. Поддержать жильцов решила соседка из дома напротив, которая работает директором СШ № 29.
- Каждый день выхожу из своего дома и наблюдаю, как нелегко приходится моим соседям, - рассказала «НГ» Жанар КУШАНОВА. - Сама работаю директором школы, предложила нашему коллективу их поддержать. Взяли деньги из средств профкома, закупили продуктов. Тесто делали несколько сотрудников школы, потом вместе выпекали.
Количество пакетов формировали с учетом квартир в подъезде. В каждый расфасовали по 1-1,5 кг баурсаков. Когда привезли, выгрузили на две лавочки, чтобы жильцы могли спуститься и забрать.
- Вчера 36 пакетов, также по количеству квартир, привезли в многоэтажку по ул. Наримановской, 71, - сообщила Кушанова. - Сейчас идет праздник Рамазан, решили сделать доброе дело.
Фото Ксении РЕБИК
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