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Сорок пять пакетов с баурсаками привезли жителям карантинного подъезда многоэтажки Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

30 апреля 2020, 17:07 |  Общество

Сегодня, 30 апреля, жителям закрытого на карантин подъезда дома № 44 по ул. Л.Беды привезли 45 пакетов с горячими баурсаками. Поддержать жильцов решила соседка из дома напротив, которая работает директором СШ № 29.

- Каждый день выхожу из своего дома и наблюдаю, как нелегко приходится моим соседям, - рассказала «НГ» Жанар КУШАНОВА. - Сама работаю директором школы, предложила нашему коллективу их поддержать. Взяли деньги из средств профкома, закупили продуктов. Тесто делали несколько сотрудников школы, потом вместе выпекали.

Количество пакетов формировали с учетом квартир в подъезде. В каждый расфасовали по 1-1,5 кг баурсаков. Когда привезли, выгрузили на две лавочки, чтобы жильцы могли спуститься и забрать.

- Вчера 36 пакетов, также по количеству квартир, привезли в многоэтажку по ул. Наримановской, 71, - сообщила Кушанова. - Сейчас идет праздник Рамазан, решили сделать доброе дело.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ Pasha
Re: Сорок пять пакетов с баурсаками привезли жителям...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 30.04.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока одни кричат , что их город " заражают " , другие помогают оказавшимся в беде людям. Как там у классика - " разруха не в клозетах , а в головах ".
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§ сайлау курманов
Re: Сорок пять пакетов с баурсаками привезли жителям...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3719
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.04.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как приятно читать подобные новости, дай бог вам и коллективу школы всех земных благ!
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