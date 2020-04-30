ПФЛК предложила сократить количество матчей чемпионата, чтобы успеть завершить турнир в ноябре, передает Informburo.kz.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"

Профессиональная футбольная лига Казахстана обсудила с руководителями отечественных клубов вопрос возобновления сезона, а также рассмотрела конкретные схемы проведения турниров, сообщается на сайте ПФЛК.

Руководство Казахстанской федерации футбола и Профессиональная футбольная лига Казахстана прорабатывают комплекс антикризисных мероприятий для скорейшего возвращения профессионального футбола на тренировочные и игровые поля. При положительном решении Госкомиссии по обеспечению режима ЧП, после консультаций с региональными оперативными штабами по противодействию ЧП, футбольные клубы смогут возобновить тренировки на открытом воздухе.

Как будет проходить Чемпионат Казахстана. Администрация ПФЛК предложила сократить количество матчей в Olimpbet-Чемпионате Казахстана по футболу 2020 года, чтобы завершить турнир в ноябре. Таким образом, предполагается, что клубы проведут матчи в два круга с учётом уже сыгранных встреч I и II тура в марте, а также перенесённых матчей. При такой схеме и при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, возобновление чемпионата возможно с июня без зрителей. Из календаря матчей удалят третий круг и обновят даты проведения туров. Порядок проведения встреч останется прежним.

Как будет проходить турнир Первой лиги. Также при благоприятных условиях в июне планируется начать Первенство среди клубов Первой лиги. Администрация ПФЛК предлагает провести турнир в два круга. Клубы сыграют матчи по спаренному циклу – 2 матча в одну неделю, затем 1 матч в следующую неделю. Итого за каждые две недели – 3 матча. Таким образом участники смогут уложиться в сроки проведения первенства и завершить соревнование в конце октября.

Первенство Второй лиги. В новом сезоне ожидается участие сразу 22 команд в турнире. Администрация лиги представила вариант проведения первенства с делением на две конференции – "Юго-Запад" и "Северо-Восток", по 11 команд в каждой конференции. Приоритетный вариант проведения матчей – по спаренной схеме, в таком случае первенство можно будет завершить 22 сентября. Право на переход в первую лигу получат победители конференций.

Как пройдёт Кубок Казахстана. В Кубке Казахстана предполагается участие только представителей чемпионата страны. Администрация ПФЛК предложила клубам проводить по одному матчу на каждом этапе, на полуфинальной стадии – один матч для каждой пары. Четыре клуба чемпионата ("Астана", "Кайрат", "Ордабасы", "Кайсар"), которые примут участие в квалификационном этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, начнут участие в Кубке Казахстана со стадии 1/4 финала. Планируемая дата финального матча сохраняется – 21 ноября.

Решения клубов будет переданы на рассмотрение исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.