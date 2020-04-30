Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре

COVID-19 выявлен у трех женщин – 1962, 1975 и 1990 года рождения, а также у школьницы 2009 года рождения.Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил оперативный информационный штаб.

-Данные лица контактные с ранее заболевшими пациентами. С 14 апреля они находятся в карантинном стационаре. При повторном обследовании, результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в штабе. - Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 9.50 30 апреля в области выявлено 49 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 3, 1 скончался.