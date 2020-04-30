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Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре

30 апреля 2020, 09:53 |  Коронавирус

COVID-19 выявлен у трех женщин – 1962, 1975 и 1990 года рождения, а также у школьницы 2009 года рождения.Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил оперативный информационный штаб.

-Данные лица контактные с ранее заболевшими пациентами. С 14 апреля они находятся в карантинном стационаре. При повторном обследовании, результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в штабе. - Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 9.50 30 апреля в области выявлено 49 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 3, 1 скончался.
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Комментарии к новости
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§ Janus
Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 30.04.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть люди не болели. без симптомов. Выявили только ПЦР. Так они по Житикары будут года 2 выявлять.
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§ Тот самый
Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.04.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С 14 апреля они находятся в карантинном стационаре


Да уж. Бесспорно, период инкубации - его сильная сторона
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§ Janus
Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 30.04.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по по первому постановлению карантин заканчивается в 07 часов 01 мая никто не знает где решение по продлению
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§ maxsaf
Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.04.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Да уж. Бесспорно, период инкубации - его сильная сторона

Или заразались во время карантина.
А может тест бракованный российский, начинает показывать только когда "почки отвалились"))
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