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Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировали в Житикаре
30 апреля 2020, 09:53 | Коронавирус
COVID-19 выявлен у трех женщин – 1962, 1975 и 1990 года рождения, а также у школьницы 2009 года рождения.Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил оперативный информационный штаб.
-Данные лица контактные с ранее заболевшими пациентами. С 14 апреля они находятся в карантинном стационаре. При повторном обследовании, результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в штабе. - Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 9.50 30 апреля в области выявлено 49 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 3, 1 скончался.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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