Коронавирус в Костанайской области:
Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?
Государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновят работу во всех регионах Казахстана.
Маленькие напродовольственные магазины, парикмахерские, обменники, медицинские центры и стоматологические клиники - подробный список предприятий, которые возвращают к жизни представлен в инфографике, подготовленной оперативным штабом.
Также решено, что с 4 мая разрешаются тренировки и занятия спортом на улице.
Кроме того с 4 мая возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.
Контроль за усиленным соблюдением санитарных мер в открывшихся предприятиях возложен на акиматы регионов.
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