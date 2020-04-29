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Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?

29 апреля 2020, 18:31 |  Государство

Государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновят работу во всех регионах Казахстана.

Маленькие напродовольственные магазины, парикмахерские, обменники, медицинские  центры и стоматологические клиники -  подробный список предприятий, которые возвращают к жизни представлен в инфографике, подготовленной оперативным штабом.

 

Также решено, что с 4 мая разрешаются тренировки и занятия спортом на улице.

Кроме того с 4 мая возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Контроль за усиленным соблюдением санитарных мер в открывшихся предприятиях возложен на акиматы регионов.
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Комментарии к новости
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§ 1012
Re: Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?
1012


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 29.04.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предлагаю обьявить гос праздник
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§ INKAZ
Re: Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 29.04.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто мне скажет, вот когда эти постановления печатают, они думают как на эти объекты добираться? Ну есть у меня бутик и что с того на чем я туда доеду если моя машина на приколе стоит? Согласовывайте свои действия господа руководители. Каккую угорзу представляет моя собственная машина для окружающих, не пойму?
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§ Butch
Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.04.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
INKAZ:
Кто мне скажет, вот когда эти постановления печатают, они думают как на эти объекты добираться?

Грешно так вопрос ставить в отношении .... "их". Там всё очень туго. Несмотря на многочисленные подсказки "с места", только вот сегодня до главного специалиста по вирусам(через 1,5 месяца) дошло что нахождение на улице (вообще-то без маски, но эта информация видимо ещё обрабатывается тем нехитрым процессором) более безопасно в отношении рисков заражения чем безвылазное сидение в закрытом помещении. :-)
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§ Горожанин_kst
Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.04.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

А это, безопасное нахождение на улице, отсылка к другому почину, новым рабочим местам на строительстве и ремонте.Почитайте соседнюю ветку.
Хватит гламурненько зарабатывать, нас ждут великие дела и комсомольские стройки. Привыкайте к кайлу и лопате, господа негоцианты и халдеи.
Что-то, типа того.
Если раньше ну никак не сдвинуть было на это никого, то теперь "сама жизнь заставила"
Как всё интерэсно складывается.
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Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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