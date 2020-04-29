Какие предприятия откроются с 4 мая в Костанае?

Государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновят работу во всех регионах Казахстана.

Маленькие напродовольственные магазины, парикмахерские, обменники, медицинские центры и стоматологические клиники - подробный список предприятий, которые возвращают к жизни представлен в инфографике, подготовленной оперативным штабом.

Также решено, что с 4 мая разрешаются тренировки и занятия спортом на улице.

Кроме того с 4 мая возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Контроль за усиленным соблюдением санитарных мер в открывшихся предприятиях возложен на акиматы регионов.