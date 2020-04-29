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Более 3 000 безработных смогут трудоустроиться на инфраструктурных проектах в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 апреля 2020, 17:49 |  Государство

В Костанае в 2020 году планируется реализация 91 проекта, в основном это ремонты объектов образования, здравоохранения, спорта и инженерно-транспортной инфраструктуры.

- В рамках программы планируется создать в областном центре более 6 346 рабочих мест, 3 176 из них будут распределены через центр занятости, - сообщила сегодня, 29 апреля, на брифинге руководитель КГУ «Центр занятости населения акимата Костаная» Надежда КОСТЕНЮК. - Что важно знать желающим получить работу – зарплата будет не менее 85 000 тенге. Такой нижний порог - обязательное условие для всех работодателей, которые будут участвовать в госпрограмме. Мы специально хотим донести эти сведения до тех граждан, которые не решаются устраиваться на работу через центр занятости, опасаясь малой оплаты труда. Реализация проектов уже началась, на сегодня мы трудоустроили 126 человек в рамках этой программы. Как видите, вакансий предостаточно, желающие устроиться на работу могут позвонить нам и получить подробную консультацию.

Для поиска работы в рамках проекта надо зарегистрироваться на сайте egov.kz - в разделе «Трудоустройство и занятость», заказать услугу онлайн и заполнить анкету в качестве ищущего работу. При подписании анкеты заявка будет автоматически размещена на ресурсе «Енбек». То есть, на электронной бирже труда человек будет автоматически зарегистрирован как соискатель. Разумеется, для этого нужна ЭЦП.

На ресурсе «Енбек» регистрируются и работодатели, они показывают все имеющиеся на их предприятиях вакансии, что позволяет соискателю и самостоятельно подбирать себе работу.

Если у безработного нет ЭЦП и возникают сложности с ее получением, по окончанию карантина он сможет прийти в центр занятости, где специалисты зарегистрируют его и подберут подходящую вакансию. Сейчас на учете в Костанае 809 безработных.

Наиболее востребованные профессии на инфраструктурных проектах: разнорабочие, плотники, дорожные рабочие, водители, механизаторы, электрики, автослесари, отделочники. Занятость, полученная в рамках программы, будет временной - пока не закончатся работы по каждому конкретному проекту.

Как отметила Надежда Костенюк, 28 апреля, в связи с отключением электричества, в центре занятости отсутствовала телефонная связь. Это породило волну слухов, распространяющихся в соцсетях, о том, что телефоны отключены, потому что регистрация безработных прекращена. Сейчас центр работает в обычном режиме - с 9.00 до 18.30. По любому вопросу можно обратиться по телефонам 52-20-43 и 52-20-44. 
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Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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