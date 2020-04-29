"Сами должны позаботиться..." - О смягчении условий карантина высказалась главный санврач Казахстана

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о риске заболевания коронавирусом из-за ослабления карантина для бизнеса, а также о том, насколько опасны прогулки на свежем воздухе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Прогулки проводятся на свежем воздухе, это уже говорит о том, что это менее опасно, чем находиться в закрытых помещениях. Что касается работы закрытых помещений, это сфера услуг, продовольственных магазинов и других. Если мы их открываем, они должны соответствовать нашим требованиям. Эти требования должны выполняться ежедневно, постоянно. Для этого есть мониторинговые группы, которые проверяют выполнение этих требований. Мы должны понимать, что сами должны не только требовать от субъектов бизнеса исполнения требований, но мы должны сами их исполнять, сами должны позаботиться о своем здоровье", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Ранее она сообщила, что в стране наблюдается снижение прироста заболеваемости коронавирусом.